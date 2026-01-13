V elitnej jedenástke roka je iba jeden hráč lídra. Medzi najlepšími však opäť nechýba Žofčák

Východoslovenský futbalový zväz vyhlásil najlepšiu jedenástku roka 2025 najvyššej regionálnej súťaže – Majstrovstiev regiónu, 4. ligy Východ.
Prekvapením je, že v elitnom výbere figuruje iba jeden hráč vedúceho tímu súťaže Partizána Bardejov – stopér Miroslav Kersteš.
V jedenástke roka majú dvojnásobné zastúpenie futbalisti Gerlachova – Carlos David Mena Jimenéz (26, Kolumbia) a Yefer Córdoba Perea (23, Kolumbia).
Rovnako po dvoch hráčoch majú Medzilaborce – Filip Serečin (36) a Igor Žofčák (42), ako aj Sobrance – Miloš Adam (42) a Miroslav Gutič (25).
Ďalšími nominovanými sú Jakub Škovran (25, Čaňa), Jevgenyi Kovalenko (33, Medzev, Ukrajina), Slavomír Kráľovič (30, Kendice) a Lukáš Micherda (31, Ľubotice).
V elitnej jedenástke roka prevládajú skúsení futbalisti. Najstaršími hráčmi sú 14-násobný reprezentant Igor Žofčák a Miloš Adam, obaja vo veku 42 rokov.
Na 18 hlasovacích lístkoch sa objavilo celkovo 83 futbalistov. Najúspešnejším trénerom v hlasovaní sa stal Rastislav Kica (FK Gerlachov), ktorý mal na svojom hlasovacom lístku až osem úspešných futbalistov z jedenástich.
Najlepším rozhodcom sa stal Martin Filipák, ktorý zaznamenal už tretie víťazstvo v rade. Tentoraz triumfoval suverénne, keď pred druhým v poradí získal náskok 17 bodov.
Najlepšia jedenástka roka 2025 - Majstrovstvá regiónu, IV. liga Východ
Jedenástka roka: Miroslav Gutič (Sobrance), Miroslav Kersteš (Bardejov), Carlos David Mena Jimenéz (Gerlachov) a Yefer Córdoba Perea (Gerlachov), Filip Serečin (Medzilaborce) a Igor Žofčák (Medzilaborce), Miloš Adam (Sobrance), Jakub Škovran (Čaňa), Jevgenyi Kovalenko (Medzev), Slavomír Kráľovič (Kendice), Lukáš Micherda (Ľubotice)
Poradie rozhodcov (počet hlasov): 27 – Martin Filipák 10 – Mário Petraššovits 7 – Dávid Mati 6 – Šimon Ľaš, Dominik Puškáš 5 – Denis Havira, Štefan Molitoris 4 – Matej Horváth, Igor Jurášek, Pavol Leško, Jakub Škodi 3 – Róbert Drenko, Branislav Marko, Tomáš Okruhľanský, Patrik Seman 2 – Martin Džupin, Michal Gibala, Marcel Maličký, Tomáš Štefanič, Michal Trojčák 1 – Lukáš Dzivjak, Zoltán Lang, Kristián Suchanič, Samuel Výrostek
Najúspešnejší hráči v mládežníckych kategóriách: U13 – Matteo Banas (BARD FA) U14 – Lukáš Kozák (FAMT Prešov) U15 – Marko Balčák (PWG Sokol Ľubotice), Szalka (MŠK Moldava) U19 – Michal Zoš (OFK SIM Raslavice) WU14 – Miriam Bujdošová (MŠK Tesla Stropkov)