V elitnej jedenástke roka je iba jeden hráč lídra. Medzi najlepšími však opäť nechýba Žofčák

Jedenástka sezóny VsFZ - Majstrovstvá regiónu, IV. liga Východ.
Jedenástka sezóny VsFZ - Majstrovstvá regiónu, IV. liga Východ. (Autor: Ladislav Lukáč)
Peter Cingel|13. jan 2026 o 09:40
Najlepším rozhodcom sa stal Martin Filipák, ktorý zaznamenal už tretie víťazstvo v rade.

Východoslovenský futbalový zväz vyhlásil najlepšiu jedenástku roka 2025 najvyššej regionálnej súťaže – Majstrovstiev regiónu, 4. ligy Východ.

Prekvapením je, že v elitnom výbere figuruje iba jeden hráč vedúceho tímu súťaže Partizána Bardejov – stopér Miroslav Kersteš.

V jedenástke roka majú dvojnásobné zastúpenie futbalisti Gerlachova – Carlos David Mena Jimenéz (26, Kolumbia) a Yefer Córdoba Perea (23, Kolumbia).

Rovnako po dvoch hráčoch majú Medzilaborce – Filip Serečin (36) a Igor Žofčák (42), ako aj Sobrance – Miloš Adam (42) a Miroslav Gutič (25).

Ďalšími nominovanými sú Jakub Škovran (25, Čaňa), Jevgenyi Kovalenko (33, Medzev, Ukrajina), Slavomír Kráľovič (30, Kendice) a Lukáš Micherda (31, Ľubotice).

V elitnej jedenástke roka prevládajú skúsení futbalisti. Najstaršími hráčmi sú 14-násobný reprezentant Igor Žofčák a Miloš Adam, obaja vo veku 42 rokov.

Futbalisti Medzilaboriec - Filip Serečin a Igor Žofčák.
Futbalisti Medzilaboriec - Filip Serečin a Igor Žofčák. (Autor: Ladislav Lukáč)

Na 18 hlasovacích lístkoch sa objavilo celkovo 83 futbalistov. Najúspešnejším trénerom v hlasovaní sa stal Rastislav Kica (FK Gerlachov), ktorý mal na svojom hlasovacom lístku až osem úspešných futbalistov z jedenástich.

Najlepším rozhodcom sa stal Martin Filipák, ktorý zaznamenal už tretie víťazstvo v rade. Tentoraz triumfoval suverénne, keď pred druhým v poradí získal náskok 17 bodov.

Najlepšia jedenástka roka 2025 - Majstrovstvá regiónu, IV. liga Východ

Jedenástka roka: Miroslav Gutič (Sobrance), Miroslav Kersteš (Bardejov), Carlos David Mena Jimenéz (Gerlachov) a Yefer Córdoba Perea (Gerlachov), Filip Serečin (Medzilaborce) a Igor Žofčák (Medzilaborce), Miloš Adam (Sobrance), Jakub Škovran (Čaňa), Jevgenyi Kovalenko (Medzev), Slavomír Kráľovič (Kendice), Lukáš Micherda (Ľubotice)

Poradie rozhodcov (počet hlasov): 27 – Martin Filipák 10 – Mário Petraššovits 7 – Dávid Mati 6 – Šimon Ľaš, Dominik Puškáš 5 – Denis Havira, Štefan Molitoris 4 – Matej Horváth, Igor Jurášek, Pavol Leško, Jakub Škodi 3 – Róbert Drenko, Branislav Marko, Tomáš Okruhľanský, Patrik Seman 2 – Martin Džupin, Michal Gibala, Marcel Maličký, Tomáš Štefanič, Michal Trojčák 1 – Lukáš Dzivjak, Zoltán Lang, Kristián Suchanič, Samuel Výrostek

Najúspešnejší hráči v mládežníckych kategóriách: U13 – Matteo Banas (BARD FA) U14 – Lukáš Kozák (FAMT Prešov) U15 – Marko Balčák (PWG Sokol Ľubotice), Szalka (MŠK Moldava) U19 – Michal Zoš (OFK SIM Raslavice) WU14 – Miriam Bujdošová (MŠK Tesla Stropkov)

Tabuľka Majstrovstvá regiónu, IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

