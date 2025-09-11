Neodohral ani minútu. Nemecký obranca skončil v Skalici z osobných dôvodov

Niko Vukančič
Niko Vukančič (Autor: mfkskalica.sk)
TASR|11. sep 2025 o 21:46
ShareTweet0

Do Skalice prišiel z tretej nemeckej ligy.

SKALICA. Nemecký futbalista Niko Vukančič nebude pokračovať v tíme MFK Skalica.

Účastník Niké ligy zo Záhoria vo štvrtok informoval, že 23-ročný obranca požiadal o predčasné ukončenie kontraktu z osobných dôvodov.

Vukančič po letnom prestupe z nemeckého treťoligového FC Erzgebirge Aue neodohral za Skalicu ani minútu.

„Vedenie klubu jeho rozhodnutie rešpektuje a želá mu všetko dobré v ďalšom osobnom aj športovom živote,“ uviedol skalický MFK na svojom webe.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Niko Vukančič
    Niko Vukančič
    Neodohral ani minútu. Nemecký obranca skončil v Skalici z osobných dôvodov
    dnes 21:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Neodohral ani minútu. Nemecký obranca skončil v Skalici z osobných dôvodov