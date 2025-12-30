Atlético Madrid smúti. Zomrela legenda klubu, symbol éry šesťdesiatych rokov

Vo veku 91 rokov zomrel bývalý španielsky futbalista Enrique Collar, ktorý bol legendou Atlética Madrid.
V 60. rokoch ako kapitán priviedol "Los Colchoneros" k španielskemu titulu a trom triumfom v Kráľovskom pohári. V Atléticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Collar odohral za tím z Madridu na poste ľavého krídelníka 470 zápasov, v ktorých vsietil 105 gólov.
„Červeno-biela rodina stratila symbol, ktorý urobil počas kariéry všetko pre to, aby dostal Atlético na španielsky i európsky piedestál," uviedol klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.