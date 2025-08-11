Zomrel bývalý prezident rakúskeho zväzu, počas turistiky mu zlyhalo srdce

VIEDEŇ. Vo veku 74 rokov zomrel bývalý prezident Rakúskeho futbalového zväzu (ÖFB) Leo Windtner.
Podľa informácií agentúry APA sa mu stala osudnou náhla srdcová príhoda počas turistiky v Traunsteine.
Záchranný tím začal po vyhľadaní Windtnera s resuscitáciou, ktorá však bola napokon neúspešná. Windtner šéfoval ÖFB v rokoch 2009 až 2021.
Pred víkendovými duelmi prvej a druhej najvyššej rakúskej súťaže sa uskutočnila minúta ticha ako spomienka a pocta bývalého prezidenta.
„Leo Windtner viedol ÖFB a rakúsky futbal dlhé roky so srdcom a myšlienkou. Bol prezident, ktorý bol blízko k ľuďom a chápal šport ako spájajúci prvok.
Jeho nasadenie, vízia a osobnosť zostanú nezabudnuteľné a ešte dlho budú ovplyvňovať futbal v Rakúsku. S veľkým rešpektom a vďačnosťou budeme pokračovať v diele nášho čestného prezidenta,“ uviedol predseda dozornej rady ÖFB Josef Pröll.