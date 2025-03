Na reprezentáciu z princípu nechodí. Bojím sa dňa, keď budem musieť skončiť, vravel Weiss

BRATISLAVA. Je prvým slovenským trénerom, ktorý sa dostal do hlavnej fázy Ligy majstrov s dvoma rôznymi tímami: v roku 2005 s Petržalkou a o devätnásť rokov neskôr so Slovanom.

To, čo sa nám podarilo, dostať sa do hlavnej fázy Ligy majstrov, bolo krásne, ale už je to história. Ľudia však prišli na štadión, zdravia nás na ulici a dôverujú mužstvu. Začali chodiť aj na ligu a z toho sa teším, lebo získať si fanúšikov je najťažšie.

Ale nie! Keď ste mladý tréner, chcete byť úspešný, chcete vyhrať. Potom to pôjde skúsenosťami a rokmi. Všetko, čo si človek zaslúži, aj dostane. Nie je to ľahké, musíte pracovať pod ľuďmi, ktorí vám dajú dôveru.

Máte ešte vo vitríne miesto pre ďalšie trofeje?

Dosť trofejí som v kariére rozdal, ale túto si odkladám. Je to pamiatka na moju prácu.

Slovenská reprezentácia vlani hrala veľmi dobre na európskom šampionáte. Čakali ste tesnejšie výsledky v ankete medzi vami a Francescom Calzonom? Napokon ste dostali o 39 bodov viac, než taliansky kouč.

Myslel som si, že to vyhrá Francesco. Reprezentácia hrala na šampionáte vynikajúci futbal a ja už som možno okukaný. Aj preto som si myslel, že to vyhrá Francesco.

O to viac si túto cenu vážim, ale samozrejme zaslúžil by si to aj on alebo hráči, ktorí odohrali fantastický turnaj.

Držím im palce, hoci ja už, žiaľ, nechodím na reprezentáciu. Viac-menej aj z princípu k synovi. Mrzí ma to, ako to s ním dopadlo. Milujem ho nadovšetko na tomto svete.

To, čo spravil na derby, by sa nemalo stávať, ale vždy budem stáť za ním. Je to on, skrátka my Weissovci sme takí, akí sme, toto sa už meniť nebude.