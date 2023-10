Slovan má nakročené k postupu zo skupiny. Weiss st.: Sú to zlaté tri body

Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. uviedol, že jeho mužstvo splnilo pri víťazstve nad NK Olimpija Ľubľana (1:0) do bodky všetky taktické pokyny.

Mužstvo podalo obetavý výkon a do bodky sme splnili všetko, čo sme si povedali. Sú to zlaté tri body," uviedol Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.

Domáci hrali dobre, ale my sme boli nebezpeční v kontrách. Nie je ľahké vyhrávať v pohároch vonku.

Domáci síce mali prevahu v držaní lopty, no vyloženú príležitosť si nevypracovali.

Hrozil najmä z pravej strany Cesar Blackman, ktorý predviedol dva prieniky do šestnástky, z čoho pramenili šance.

Slovan vyrukoval do stretnutia s rozostavením 3-4-3 a už v prvom dejstve sa to osvedčilo.

Podľa očakávaní si loptu na biely bod postavil kapitán Vladimír Weiss ml., no slovinský brankár zaváhanie odčinil a penaltu 33-ročného krídelníka zneškodnil.

Aj do druhého dejstva vstúpil lepšie slovenský šampión. Šanca Weissa ml. krátko po zmene strán ešte zostala nepremenená, no v 55. minúte dostali "belasí" šancu na penaltový reparát.

Cez Vidovšeka tentokrát prepadol Barseghjan a grécky arbiter Sidiropulos ukázal druhýkrát v stretnutí na biely bod.

Pred druhým pokutovým kopom prebehla medzi Weissom st. a Bajričom komunikácia o tom, aby jedenástku zahrával Čavrič.

Kormidelník "belasých" priznal, že už nemal síl, aby dokričal až na miesto exekúcie: "Myslel som si, že Vlado pôjde aj na druhú, pretože on má v takýchto situáciách veľa sebavedomia.

Uznali sme však, že takto to bude lepšie. ´Čavro´ to perfektne premenil. Vlado kopal 21 alebo 22 penált a zahodil štvrtú.

Treba si to prebrať, no samozrejme, sa tým život nekončí. Mrzelo to jeho i mňa. Mužstvo ho cez polčas podržalo a povzbudilo."

VIDEO: Víťazný gól Aleksandara Čavriča v Ľubľane