Weiss obrátil zostavu naruby. Všetci boli vyčerpaní, musel som to urobiť

Slovan je rekordérom v počte titulov. Najúspešnejší a najbohatší slovenský klub sa však do skupinovej fázy Ligy majstrov nikdy neprebojoval - pritom mal najviac šancí.

BUDAPEŠŤ. Košiciam (1997) a Petržalke (2005) to vyšlo ihneď na prvý pokus, Žilinčanom na piaty (2010).

Slovan má ôsmy pokus

A teraz má bratislavský klub už ôsmy pokus. V ceste mu stoja ešte traja súperi. Ak by cez všetkých prešiel, tak by to bol zázrak.