Šamorín je nové Batumi, verí Weiss. Takéto výsledky si v Slovane nepamätá

Druhá remíza proti Banskej Bystrici, ktorá bojuje o posun do hornej polovice tabuľky, bola už považovaná za neúspech. Navyše, udiala sa doma na Tehelnom poli.

Ako by ste zhodnotili štvrťfinálový zápas proti Šamorínu?

Zápas so šťastným koncom pre nás. Ešte pred výkopom som hovoril, že sú také pohárové duely, v ktorých síce ste v úlohe favorita, no to však nič nemusí znamenať. Vedeli sme, že Šamorín bude behať a snažiť sa, mali v podstate domáce prostredie.

V nedeľu som sa bol na nich pozrieť, ale samozrejme, dnes podali diametrálne odlišný výkon, veď hrali proti Slovanu, s veľkou motiváciou. Tak, ako my, keď sme hrali trebárs v Bazileji. Trénerovi blahoželám, svoje mužstvo výborne pripravil.