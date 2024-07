Zápas roka pre Slovan. Weiss verí v šťastnú ruku, Kašia zmenu trénera Celje nerieši

"To je náš život, naša robota. Žiadny tréner nevie, čo bude zajtra. Je to ich rozhodnutie a nechcem ho komentovať.

Verím, že to s pomocou fanúšikov zvládneme. Za mužstvo sľubujem, že do toho dáme všetko," povedal kouč Slovana na predzápasovej tlačovej konferencii.

My sme však doma a verím, že s prispením vášne našich fanúšikov budeme diktovať tempo. Bude to ťažký zápas z hľadiska psychiky.

Gruzínsky stopér Guram Kašia taktiež nevenoval zvýšenú pozornosť výmene trénera na lavičke súpera: "Ako fanúšik by som to vnímal, že v úvode sezóny ide o netradičný krok. Ako hráč súpera to však neriešim, je to interná vec klubu."