Dal gól aj Anglicku, žiari v piatej lige. Sedem rokov som hral s bolesťami, vraví Janočko

Elegantný technik, ktorý bol prínosom pre každé mužstvo, kde pôsobil. VLADIMÍR JANOČKO (48) sa v roku 2002 stal Hráčom roka v Rakúsku a o rok neskôr zvíťazil v ankete Futbalista roka na Slovensku. Počas kariéry si obliekal dresy klubov 1. FC Košice, Škoda Xanthi, Austria Viedeň či Red Bull Salzburg. Vyše 40-násobný slovenský reprezentant hráva futbal stále, v piatej lige nastupuje za TJ Družstevník Malá Ida. Patríte medzi najstarších hráčov v súťaži, no dostali ste sa do Jedenástky jesene 2024. Čo to pre vás znamená?

Chlapci z kabíny mi o tom vraveli a veľmi ma to potešilo. Každý polrok si predlžujem kariéru a stále mi to ide. Pokiaľ som platný a zdravie mi slúži, chcem hrať. Futbal ma veľmi baví, hýbem sa skoro každý deň, takže si neviem predstaviť, že by som skončil.

V jesennej časti ste strelili päť gólov. Spokojnosť? Nejaké góly som dal, ale predovšetkým som na ne prihrával. Nezakladám si na individuálnych úspechoch, teší ma hlavne to, keď sa darí tímu.

Aktuálne ste na prvom mieste tabuľky, pred druhou Gečou máte trojbodový a pred tretími Ťahanovcami až desaťbodový náskok. Takže sa vám darí. V tíme máme kvalitných hráčov, ktorí sú veľký prínos. Vo viacerých zápasoch sme sa ledva zišli, pretože v amatérskom futbale nepotrebujete a nemôžete mať dvadsať hráčov, všetko však dobre dopadlo. Sme v tabuľke hore, ale neriešime ambície. Ideme od zápasu k zápasu. Myslím, že ak budeme zdraví, rozhodne sa medzi nami a Gečou. Dôležité je, že sme dobrá partia, ktorá drží pokope. Na posledný zápas sme viacerí cestovali vyše štyri hodiny, čo potvrdzuje, že chceme niečo dokázať. Ak by sme sa neobetovali, bola by to kontumácia, pretože tréner mal k dispozícii len šesť hráčov.

Vedia spoluhráči, že hrajú s najlepším Futbalistom Slovenska za rok 2003? Pripomenú vám to občas? Chalani poznajú moju históriu, vedia, kde som pôsobil. Nehrám sa však na žiadnu hviezdu. Vždy sa snažím, aby som bol pre mužstvo prínos, ku každému zápasu pristupujem zodpovedne. Mám už svoj vek, ale stále chcem byť rozdielový hráč. Mám to v hlave zakódované odmalička. Máte 48 rokov, cítite po zápasoch únavu? Štyrikrát do týždňa hrám futbal, tenis či bedminton. Pohyb potrebujem k životu, čo mi pomáha držať sa vo forme. Občas tam je únava, ale všetko v rámci normy. Na ihrisku aj mimo neho sa cítim veľmi dobre. VIDEO: Vladimír Janočko v relácii Iná liga

A čo súperi, nehrajú proti bývalému reprezentantovi tvrdo? Dnes je z každého zápasu video na Futbalnete, stretnutia sledujú delegáti, takže si to nikto nedovolí. Áno, chalani proti mne pritvrdia, občas ma aj kopnú, ale všetko je z futbalovej stránky v poriadku. Dedinský futbal je fenomén, ktorý spája ľudí. Zaspomínate si občas na zápasoch piatej ligy na bohatú kariéru, počas ktorej ste vyhrali šesť majstrovských titulov? Boli to krásne úspechy, na ktoré nikdy nezabudnem. Bolo to dlhých dvadsať rokov, no dnes si uvedomujem, že to ubehlo veľmi rýchlo. Som hrdý, že som mal to šťastie hrať na najvyššej úrovni a byť reprezentantom Slovenska. Podarí sa to možno jednému hráčovi z tisíc a bol som to práve ja.

Kariéru ste rozbehli v 1. FC Košice, kde vás viedol legendárny Ján Kozák. Zaujali ste už v mladom veku, v roku 1996 sa o vás zaujímal slávny Celtic Glasgow, kde ste nakoniec neprestúpili. Mrzelo vás to? Všetko mám v hlave, akoby to bolo včera. Doma sme remizovali 0:0, penaltu nepremenil Vladislav Zvara. Keď som pred odvetou vystúpil z lietadla, prepadli ma novinári. Zostal som z toho prekvapený, nechápal som, čo sa deje. Neskôr som sa dozvedel, že Celtic mal o mňa záujem. K dohode nakoniec nedošlo, pretože Košice chceli vyskladať silné mužstvo na titul, a tak som podpísal zmluvu doma. S Košicami sme si potom zahrali v skupine Ligy majstrov, takže to neľutujem. Bolo by krásne hrať za Celtic, ale užíval som si to, čo som mal.

Vladimír Janočko v drese Košíc. (Autor: TASR)

V Lige majstrov ste si zahrali proti Juventusu, Manchestru United či Feyenoordu Rotterdam. Pre 20-ročného chalana to bola veľká vec. Spomeniem svetové mená ako Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Didier Deschamps a mnohí ďalší.

Hoci som nemal toľko skúseností ako oni, bol som motivovaný a odhodlaný nechať na ihrisku maximum. A futbal mi to potom vrátil. Vždy som sa snažil dobre trénovať, ísť na maximum a potom to išlo samo. VIDEO: 1. FC Košice - Manchester United

Nakoniec ste v skupine nezískali ani bod, strelili ste len dva góly. Bolo to sklamanie? Ako som hovoril, hrali sme proti najlepším tímom na svete, Juventus to dotiahol až do finále, v ktorom podľahol tesne 0:1 Realu Madrid. Na ihrisku sme nechali všetko, preto sa rozhodne nemáme za čo hanbiť. V roku 2000 ste prestúpili do gréckeho klubu Škoda Xanthi. Na zápasy slovenskej reprezentácie chodilo množstvo skautov. Hovorilo sa o rôznych kluboch, ale, žiaľ, musel som ísť do Grécka. Vždy som sa vo futbale spoliehal sám na seba. Keď sa aj nedarilo, snažil som sa na tréningoch presvedčiť, že patrím do základnej zostavy. Že som pre mužstvo prínos.

Prečo žiaľ? Škoda Xanthi je provinčný klub, oproti Panathinaikosu či Olympiakosu je to trpaslík. V tom čase nebolo ľahké dostať sa do cudzej krajiny, no ja som chcel viac, hrať za väčší tím. Hoci sa mi podarilo rýchlo adaptovať, keď som dostal ponuku z Austrie Viedeň, neváhal som. S Austriou ste vyhrali dva tituly a trikrát za sebou pohár. V roku 2002 vás vyhlásili za futbalistu roka v Rakúsku a o rok neskôr za najlepšieho futbalistu Slovenska. Čo to pre vás znamenalo? Vždy som mal to šťastie, že som hral v kluboch, ktoré vyhrávali. A platí to dodnes na amatérskej úrovni. Úspechy a tituly ma vždy motivovali pracovať ešte viac. A robím to tak dodnes. Keď sa na to spätne pozerám, podarili sa mi veľké veci. A áno, toto boli tie úplne najlepšie roky. Nemrzí vás, že ste si nikdy nezahrali v jednej z najlepších líg v Európe? Hovorilo sa o rôznych kluboch, ale prestup sa nikdy nezrealizoval, čo ma veľmi mrzí. Vážnu ponuku som mal napríklad z Espanyolu, ale vtedy bol akurát v druhej lige. Rakúsky futbal mal už vtedy svoju úroveň, ale rozhodne nebol považovaný za špičku v Európe. Na jednej strane ma to mrzí, ale, keď si zoberiem, že ako 20-ročný som mal zranenie kolena, ktoré ma limitovalo po celú kariéru, som hrdý na to, čo som dosiahol.

Čo ste mali s kolenom? Roztrhol som si predný krížny väz a sedem rokov som hral s bolesťami. V roku 2005 som išiel na operáciu a problémy mám dodnes, nedokážem to koleno poriadne zohnúť. Keby som bol zdravý na sto percent, možno by som bol lepší a rýchlejší. Zdravotný nedostatok som sa však snažil nahradiť poctivým prístupom, tvrdým tréningom a bojovnosťou. Prečo vás lekári nedali na operáciu skôr? Behal som, podával som stabilné výkony, takže to nikto neriešil. A navyše, ja som chcel hrať. Či to bola chyba alebo nie, to sa už nedozviem. Po konci v Austrii Viedeň ste prestúpili do Salzburgu, kde vás viedlo slávne duo Giovanni Trapattoni a Lothar Matthäus. Austriu trénoval Frank Schinkels, s ktorým som v poslednom polroku nemal najlepší vzťah. Po skončení zmluvy za mnou prišiel, aby som zostal, no ja som po piatich rokoch v Austrii cítil potrebu niečo zmeniť. Lothar Matthäus bol hlavný tréner v Rapide Viedeň, takže ma poznal. Aj preto som sa rozhodol ponuku Salzburgu prijať.

Vladimír Janočko ako najlepší futbalista Slovenska v roku 2003. (Autor: TASR)

Dvakrát ste vyhrali ligu, no do Ligy majstrov ste sa neprebojovali. Hrali sme v skupinovej fáze Pohára UEFA, čo bola tiež skvelá skúsenosť. Rád spomínam na zápasy s Valenciou, Dortmundom či Portom.

Veľký zápas ste odohrali 11. júna 2003 proti Anglicku, keď ste po hodine hry zaskočili brankára Davida Jamesa a na štadióne v Middlesbrough ste poslali Slovensko do vedenia. Veľa gólov som nedával, ale, keď sa mi to podarilo, vždy to bol pekný kúsok. Vo futbale to tak chodí, že niekedy posielate center do šestnástky a lopta skončí v sieti. Aj Ronaldo či Messi majú občas šťastie. Škoda, že Michael Owen potom za pár minút strelil dva góly a zápas otočil. Hrali sme vtedy dobre, no nemecký rozhodca odpískal vymyslenú penaltu a zarezal nás. V reprezentácii som strávil krásne roky, škoda len, že sa nám nepodarilo dostať na veľké podujatie, čo ma takisto mrzí. VIDEO: Pamätný gól Janočka do siete Anglicka

V baráži na MS 2006 do Nemecka ste hrali proti Španielsku, ale už v prvom zápase ste prehrali vysoko 1:5. Marián Had vtedy dostal červenú kartu a brániť veľké Španielsko bolo potom extrémne náročné. Škoda, že som nemal také šťastie hrať na veľkom turnaji, ale život išiel ďalej. Ak by sme mali vtedy hráčov ako Stanislav Lobotka, Milan Škriniar či Juraj Kucka, ktorí niečo odkopali v top ligách, podarilo by sa nám to. Nám však v tých rokoch chýbala skúsenosť.

Dnes sa venujete práci s deťmi vo svojej Janočko Academy. Neuvažovali ste nad trénerstvom? Viem, aké to je, keď ste tréner v profesionálnom futbale. Ja už nechcem žiť kočovný život, ako počas profesionálnej kariéry. Mám rodinu, preto chcem byť doma. Synovia začínali s futbalom v Košiciach, no rozhodli sme sa, že založíme vlastnú akadémiu. Začiatky neboli ľahké, ale dnes fungujeme veľmi dobre. Deti majú z futbalu radosť, čo je najdôležitejšie. Za svoje peniaze, bez dotácie, sme postavili vlastný areál a snažíme sa napredovať. Niekedy je to hektické, prichádzam o nervy, ale, keď vidím radosť detí z hry, idem ďalej. V čom sú dnes mladí futbalisti iní? V čom bola generácia pred tridsiatimi rokmi rozdielna? Dnes pracujú hráči aj individuálne, zatiaľ čo nás vychovala ulica. My sme mali ledva televízor, neboli mobily ani počítače, takže nás to ťahalo von. Keď mám byť úprimný, dnešní futbalisti sú rýchlejší a tvrdší ako sme boli my.

Sledujete účinkovanie Slovana Bratislava v Lige majstrov? Som Košičan, ale zápasy Slovana si vždy pozriem v televízii. Slovan má dobré mužstvo a hoci vždy prehral, nepripomínal outsidera. Výsledkovo to nie je najlepšie, ale výkony mužstva neboli zlé. Som zvedavý na posledné zápasy, na ktoré sa teším. Komu vďačíte sa svoje úspechy a bohatú kariéru? Trénerom, ktorí ma podržali v situáciách, keď sa mi nedarilo. Hovorím o osobných pohovoroch, ktoré mi vliali energiu do ďalších zápasov a moje výkony boli zas lepšie. Bez nich by som nedosiahol to, čo sa mi podarilo.

