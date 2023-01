Madrid nenávidí Real? Vini miluje Madrid, odkázal Brazílčan fanúšikom

Gólom a prihrávkou na rozhodujúci presný zásah z kopačky Karima Benzemu pomohol Realu Madrid k víťazstvu 3:1 po predĺžení a k postupu do semifinále. "Existuje iba jeden Madrid a každý to vie. Vini miluje Madrid," napísal 22-ročný útočník po stretnutí na svojom twitteri v reakcii na incident, ktorý sa udial vo štvrtok v hlavnom meste Španielska.

MADRID. Brazílsky futbalista Vinícius Júnior sa stal pred štvrtkovým zápasom štvrťfinále španielskej pohárovej súťaže Copa del Rey proti Atléticu Madrid terčom nenávistného prejavu, no večer na to zareagoval najlepším možným spôsobom.

Bol to jasný útok na mladého Brazílčana, ktorý už zažil viacero rasistických urážok.

"Pre Viníciusa sa nič nezmenilo, sústredil sa na zápas a chcel v ňom hrať. To, čo sa stalo, je poľutovaniahodné, ale už je to minulosť," povedal tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti po súboji na Štadióne Santiaga Bernabeua.

Zápas sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1, keď za Atlético skóroval v 19. minúte Álvaro Morata a za Real v 79. minúte vyrovnal Rodrygo.

Atlético prišlo v predĺžení o vylúčeného obrancu Stefana Saviča a následne skóroval domáci Benzema, v nadstavenom čase potvrdil triumf Realu Vinícius Júnior.



"Dali sme do toho všetko. Súperovi sme to sťažili a sme hrdí na to, ako sme bojovali o víťazstvo," skonštatoval tréner Atlética Diego Simeone.