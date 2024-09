Tvrdá rana pre Barcelonu. Jej kapitán si už zrejme v tejto sezóne nezahrá

BARCELONA. Tréner Barcelony Hansi Flick nechcel špekulovať o tom, koľko času by mohol brankár Marc-Andre ter Stegen stráviť na vedľajšej koľaji, ale priznal, že zranenie, ktoré utrpel pri nedeľňajšom víťazstve 5:1 vo Villarreale, je vážne.

Barcelona si šiestym víťazstvom za sebou udržala perfektný štart do LaLigy, ale výhru poznačilo pravdepodobne sezónne zranenie jej nemeckého brankára.

"Vyzerá to na vážne zranenie, cítil to, bolo to vidieť na ihrisku," povedal Flick na tlačovej konferencii.