ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Manchester United dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)

Řekli před utkáním na tiskové konferenci:



Pavel Šulc: „Je to pro nás velký fotbalový svátek, Manchester United je mega klub. Věřím, že nás lidi podpoří na sto procent a my jim za to uděláme radost. Bylo by to skvělý dát branku, doufám, že se mi to povede a pomohu týmu, abychom utkání zvládli.“



Miroslav Koubek: „Očekávám velký svátek fotbalu, velkou událost, Manchester nejezdí do Plzně tak často. Myslím si, že to bude velice náročný test, čeká nás obrovská kvalita, třinácté místo v Premier League nic neznamená. Mužstvo vůbec není ve špatném rozpoložení, United jsou obrovským favoritem.“



Ruben Amorim: „Je pro nás opravdu důležité, abychom zítřejší zápas proti Plzni vyhráli. Čeká nás opravdu těžký kus práce, dlouho jsme venku nevyhráli. Chceme se posouvat krok za krokem. Chceme postoupit do play off, možná spousta lidí Plzeň ani nezná, ale Plzeň je velmi silná, dlouho neprohrála. Naším plánem je, že musíme držet balon, soustředit se na standardky. Potřebujeme vyhrát, ale také hrát dobře. Věřím, že jsme na tak těžký úkol připravení.“