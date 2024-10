Krásný čtvrteční večer z Plzně!



Srdečně všechny vítám u sledování druhého kola ligové fáze Evropské ligy, ve kterém domácí Viktoria Plzeň přivátá na svém trávníku bulharský Ludogorec Razgrad.



Obě mužstva už se proti sobě jednou utkala, bylo to v roce 2016 v rámci play-off o Ligu mistrů, tehdy byl šťastnější Ludogorec. Ten položil základ svého úspěchu již v prvním duelu, který opanoval 2:0. V odvetě Viktoriáni šli dvakrát do vedení, Razgrad ale pokaždé našel odpověď, zápas nakonec skončil 2:2. Za Plzeň dávali góly Michal Ďuriš a Aleš Matějů.



Plzeň do Evropské ligy vstoupila minulý týden na horké půdě bundesligového Frankfurtu, kde po heroickém výkonu remizovala 3:3. V prvním poločase srovnával hezkou střelou zpoza vápna Pavel Šulc, ve druhé půli už to vypadalo na vítězství Eintrachtu, který se dostal do vedení 3:1, jenomže těsně před koncem normální hrací doby vstřelil kontaktní branku Prince Adu, na jehož navázal v posledních vteřinách nastavení Václav Jemelka.



Ludogorec má rovněž za sebou úvodní utkání v Evropské lize, na svém stadionu přivítal Slavii Praha. Sešívaní utkání dokázali vyhrát 2:0, když skóre v prvním poločase otevřel Matěj Jurásek, definitivní podobu výsledku ve druhé půli dal Mojmír Chytil. Po utkání proti Slavii došlo k výměně trenérů na lavičce Razgradu, o víkendu vyhráli v domácí lize 2:0.



Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, úderem jednadvacáté hodiny začínáme, textovým přenosem vás provede Jakub Štěrba.