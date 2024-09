VIDEO: Kuriózny gól z piatej ligy. Nič podobné sa nám nestalo, hlásili hostia

ČIERNY BALOG. Amatérsky futbal na Slovensku je bohatý na nevídané situácie a rôzne rarity.

Kuriózny gól padol v zápase piatej ligy SsFZ medzi ŠK Partizán Čierny Balog a TJ Jednota Málinec. Z polovice ihriska ho strelil Adrián Kleffler.

„Bola to nakopnutá lopta, ktorú mladý brankár podbehol. Pravdou je, že Adrián ani nechcel dať gól. No skončilo to v sieti. Nič podobné sa nám nikdy nestalo. Aspoň si to nepamätám,“ pre Sportnet povedal funkcionár TJ Jednota Málinec Peter Melich s tým, že brankár si let lopty zle vypočítal.