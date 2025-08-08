VIDEO: Ronaldo sa opäť pripomenul. Pred portugalskými fanúšikmi strelil hetrik

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (Autor: AlNassr FC/X)
TASR|8. aug 2025 o 11:54
ShareTweet0

Al-Nassr FC zvíťazil nad Rio Ave.

ALGARVE. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa blysol v prípravnom zápase svojho tímu Al-Nassr proti portugalskému tímu Rio Ave.

Štyridsaťročný útočník saudskoarabského tímu strelil hetrik, jeho tím zvíťazil 4:0.

Ronaldo skóroval v 44., 63. a 68. minúte, svoj tretí gól dal z penalty. Prvý dal Mohamed Simakan v 15. minúte.

Al-Nassr nastúpi vo svojom ďalšom zápase 10. augusta proti španielskej Almerii a 19. augusta sa stretne s Al-Ittihad v zápase saudskoarabského Superpohára.

Ronaldo hrá za Al-Nassr od januára 2023. Celkovo má päťnásobný víťaz Zlatej lopty na konte 93 gólov a 19 asistencií v 105 oficiálnych zápasoch za saudskoarabský klub.

VIDEO: Zostrih zápasu Al-Nassr - Rio Ave

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo
    VIDEO: Ronaldo sa opäť pripomenul. Pred portugalskými fanúšikmi strelil hetrik
    dnes 11:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Saudi Pro League»VIDEO: Ronaldo sa opäť pripomenul. Pred portugalskými fanúšikmi strelil hetrik