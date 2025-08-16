Hlavička Diaza priniesla Bayernu trofej. Superpohár získal už 11-krát v histórii

Nemecký Superpohár
VfB Stuttgart - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)
Góly: 90.+3. Leweling - 18. Kane, 77. Diaz
STUTTGART. Futbalisti Bayernu Mníchov získali Nemecký Superpohár. V sobotňajšom stretnutí zvíťazili v Stuttgarte nad domácim VfB 2:1. Trofej získali opäť po troch rokoch a celkovo 11-krát v histórii.
Súťaž niesla premiérovo názov po Franzovi Beckenbauerovi na počesť legendy Bayernu a nemeckého futbalu. Stuttgart o trofej bojoval druhýkrát v sérii, neuspel však pred rokom ako vicemajster Bundesligy a ani tento rok ako víťaz Nemeckého pohára.
Úradujúceho nemeckého šampióna poslal do vedenia v 18. minúte Harry Kane, anglický útočník nezaváhal, keď sa k nemu odrazila lopta na hranici šestnástky.
Stuttgart mohol rýchlo vyrovnať, keď sa Nick Woltemade ocitol v 24. minúte sám v šestnástke pred Manuelom Neuerom, no gólman nemeckej reprezentácie sa vyznamenal. Podobne aj v 74. minúte, keď vytesnil na roh tečovanú strelu Jamieho Lewelinga.
Onedlho na to v 77. minúte pridal Bayern druhý gól, keď bol Luis Diaz na konci úspešného rýchleho protiútoku.
Domáci sa gólu dočkali, sieť rozvlnil v 93. minúte hlavou Leweling, ku ktorému sa dostala lopta po dlhom vhadzovaní do šestnástky, no na vyrovnanie už nemali čas.