ONLINE: VfB Stuttgart - Bayern Mníchov dnes, Nemecký Superpohár LIVE

STUTTGART. Futbalisti VfB Stuttgart a Bayern Mníchov dnes hrajú zápas Nemeckého Superpohára 2025.
Zápas hostí štadión MHPArena v Stuttgarte.
Futbalisti Stuttgartu sa do boja o prvú trofej v sezóne dostali vďaka triumfu v Nemeckom pohári, Bayern Mníchov ovládol uplynulý ligový ročník Bundesligy.
ONLINE: VfB Stuttgart - Bayern Mníchov dnes (Nemecký Superpohár 2025, sobota, LIVE)
Nemecký superpohár Finále 2025/2026
16.08.2025 o 20:30
Stuttgart
0:1
(0:1, 0:0)
51' minúta
Prebiehajúci
Bayern
Góly: 18. Kane. ŽK: 45. Mittelstädt (STU) – 35. Upamecano (BAY), 45. Olise (BAY). Rozhodca: Osmers – Schaal, Gittelmann.
51
Luis Díaz si pokryl míč a vybojoval aut. Hráč hostí si ztěžuje na to, že byl faulován. Sudí nesouhlasí.
50
K zahrání volného přímého kopu se postavil Deniz Undav, ale jeho rána přeletěla bránu.
49
Joshua Kimmich se provinil faulem na Undava. Domácí hráči budou zahrávat volný přímý kop z blízkosti vápna a z dobré pozice.
48
Jonathan Tah zvládl těžkou pozici a byl u míče jako poslední dříve než Undav a pomohl si s Neuerem.
47
Konrad Laimer dohrál brankáře Bredlowa, který skončil na zemi.
46
Úvodní výkop druhého dějství měli domácí, kteří kombinují s míčem na své polovině.
46
Začal druhý poločas.
Vše je připraveno k zahájení druhého poločasu.
První poločas nás skvěle navnadil do druhé půle. Není nic rozhodnuto a dá se předpokládat, že oba celky do toho půjdou naplno.
Druhý poločas začne přibližně v 21:33.
Máme za sebou první poločas utkání finálového klání německého Superpoháru, po kterém domácí Stuttgart prohrává s Bayernem Mnichov 0:1.
V první půli jsme se rozhodně nenudili a oba týmy hráli vynikající fotbal s množstvím šancí. Bayern vstoupil do utkání lépe a vypracoval si několik šancí. První obrovskou měl Serge Gnabry, ale minul bránu. Paradoxně jediná branka padla z ničeho po obrovské chybě Lucy Jaqueze, který nabil Harrymu Kanovi a britský rodák se nemílil. Stuttgart se po obdržené brance zvedl a měl obrovské šance. Ať už Josha Vagnoman, nebo Nick Woltemade však ztroskotali na vynikajícím brankářem Neuerem. V závěru měl ještě velkou šanci Michael Olise, který ale přestřelil.
45+3
První poločas skončil.
45+2
Domácí hráči v závěru upalovali dopředu, ale dobrá obrana hostí je rychle odzbrojila od míče.
45+1
Kdyby hrál Olise kuželky, zapsal by strike. Jeho prudký pokus z volného přímého kopu trefil dva hráče do hlavy. Jak Nick Woltemade, tak Angelo Stiller se ocitli na zemi.
45
Michael Olise vidí žlutou kartu za nesportovní chování.
45
Konrad Laimer se jako bek ocitl na hrotu útoku a nabíhal za obranu domácích, kde ho raději Maximilian Mittelstädt fauloval za žlutou kartu, než aby dopustil průchod na bránu.
44
Nick Woltemade se nepochopil se svým spoluhráčem, který mu posílal míč do běhu. Forward domácích zůstal stát na místě.
43
Josha Vagnoman ze strany centroval velmi dobrý centr do pokutového území přímo na hlavu Undava, jehož hlavička ale přesná nebyla a minula bránu.
41
Maximilian Mittelstädt předvedl dobrou obětavost a skočil do rány Gnabryho a zablokoval ji.
40
Angelo Stiller dokazuje, že obrany hrají vysoko a na riziko. Zase si totiž hráči nepohlídali ofsajd.
39
Domácí dělají chyby v předfinální fázi a často je brzdí chyby v kombinaci.
38
38
Další možnost na straně mnichovského velkoklubu. Luis Díaz vyslal nádherný centr, na který si naskočil Michael Olise. Jeho hlavička těsně minula bránu.
36
Volný přímý kop Stuttgartu nebyl úspěšný, neboť centr byl příliš vysoký a skončil v zámezí.
35
Dayot Upamecano je prvním potrestaným hráčem dnešního utkání, když již po několikáté fauloval Woltemadeho. Sudí mu to jednoduše sečetl.
35
Joshua Kimmich se postavil k zahrání volného přímého kopu a vynikajícím centrem našel hlavu Goretzky, který z dobré pozice ale přestřelil bránu.
34
Chris Führich fauloval Oliseho a daroval hostům volný přímý kop z velmi dobré pozice.
33
Výborný zápas zatím hraje Dayot Upamecano, který znova zastavil útok domácích a rozvinul protiakci.
32
Deniz Undav je okopáván ze všech stran. Tentokráte ho fauloval Tah. Undav si už ztěžuje sudímu, že to je několikátý zákrok.
31
Deniz Undav táhl míč dopředu a byl nedovoleně zastaven Olisem, který ho fauloval na polovině hřiště.
30
Nepřesnou při rozehrávce v zadních řadách Stuttgartu, který jen odevzdal míč Bayernu.
28
Jonathan Tah si pomohl v souboji s Woltemadem nepovoleně a byl mu odpískán útočný faul.
27
Domácí hráči se snaží uklidnit hru a vypracovat si šanci. Utkání se hraje v neuvěřitelném tempu.
25
Konrad Laimer se ocitl za obranou Stuttgartu a pokoušel se o střelu. Jeho rána ale byla velmi nepřesná.
24
24
Domácí hráči měli obrovské možnosti na vstřelení branky, Nejdříve se za obrannou Bayernu ocitl Josha Vagnoman, kterého skvěle vychytal Neuer. Německý velezkušený brankář byl v pohotovosti i následně, když se za obranou Bayernu ocitl Nick Woltemade, který tváří v tvář brankáři neuspěl. Manuel Neuer předvedl vynikající zákrok.
22
První velká šance domácích. Nick Woltemade se konečně zvládl uvolnit od Upamecana a upaloval obraně Bayernu. Nádhernou přihrávkou našel na hranici vápna Denize Undava, který vypálil. Jeho propagační rána byla lahůdka pro gólmana hostí.
21
Domácí hráči se snaží být po inkasované brance aktivní a drží míč na svých kopačkách.
20
Chris Führich se prosmýkl obraně Bayernu a upaloval k bráně. Snažil se o centr dozadu, ale zde byli připraveni hráči hostí.
18
18
Bayern právě vstřelil branku!
Drtivý nápor hostujícího Bayernu se vyplatil a hosté jdou do vedení! Michael Olise posílal dloubáček na HARRYHO KANA, který byl ale nepřesný. Domácí Luca Jaquez se snažil míč zachytit, ale udělal to tak nešťastně, že přihrál přímo britskému útočníkovi, který z hranice vápna propálil brankáře Bredlowa. Toto se obránci Stuttgartu nepovedlo. – 0:1.
17
Josip Stanišić si po lajně naběhl na přihrávku a posílal před bránu nadýchaný centr, který obrana domácích odvrátila. Opět si hráči Bayernu nepohlídali ofsajd.
16
Jamie Leweling si nabíhal za obranu Mnichova, nicméně byl odpískán ofsajd.
15
15
Leon Goretzka si naběhl na dlouhý míč za obranu Stuttgartu, který byla rozestoupená. Zpracoval si míč a ve druhé vlně našel na hranici pokutového území Serge Gnabryho, který těsně míjí domácí svatyni.
14
Hostující hráči se provinili útočným faulem, když zastavovali rodící se brejk Stuttgartu. Sudí si toho všiml a pískal.
13
Harry Kane byl otočen zády k bráně a naslepo se snažil oslovit Oliseho. Míč skončil u brankáře Bredlowa.
11
Obrovskou možnost měli hostující hráči. Michael Olise utekl obraně Stuttgartu a doběhl až před bránu, kde našel Kana. Jemu míč ale uskočil a zakončit nedokázal. Celé vzrušení bylo zbytečné, neboť si Olise hned na začátku akce nepohlídal ofsajd.
10
Fotbalisté Stuttgartu jsou zatím v rozehrávce nepřesní a často jen odevzdávají míče hostujícím hráčům.
9
Michael Olise si navedl míč do pokutového území a našel skulinu mezi nohama Mittelstädta a vystřelil. Jeho pokus ale minul bránu.
8
Deniz Undav se snažil předběhnout Dayota Upamecana v bitvě o míč, nicméně zadák Bayernu byl u míče dříve.
8
Poprvé v utkání drží míč na svých kopačkách také domácí hráči, kteří postupnou kombinací hledají skuliny v obraně hostí.
7
Harry Kane upaloval obraně Stuttgartu a svým centrem chtěl oslovit spoluhráče ve vápně. Jeho centr byl odvrácen.
6
Joshua Kimmich předvedl nádherné fotbalové vidění a našel naběhnutého Goretzku za obrannou Stuttgartu. Ten v těžké pozici těsně minul domácí bránu.
6
Bayern vysoce napadal a vybojoval autové vhazování na nepřesné rozehrávce.
5
Luis Díaz se snažil o rychlé vhazování, ale hlavní rozhodčí jej posílá o pár metrů zpět.
4
Konrad Laimer centroval míč do vápna, který obrana Stuttgartu odvrátila jen k Leonu Goretzkovi. Jeho prudká rána z první minula těsně bránu.
3
Za obranu Bayernu si na dlouhý nákop zabíhal Maximilian Mittelstädt, ale jeho zastavil hvizd sudího, který si nepohlídal ofsajd.
2
Na hrací ploše zůstal po tvrdém souboji ležet Angelo Stiller, kterého fauloval loktem Dayot Upamecano. Hlavní rozhodčí mu důrazně domlouvá.
1
Hned po rozehrávce se Michael Olise tlačil do pokutového území, ale obrana Stuttgartu jej odzbrojila.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní výkop obstarají hráči hostujícího Bayernu.
Kulisy stadionu ve Stuttgartu jsou plné a atmosféra na stadionu je fantastická. Snad bude fantastická i podávaná na hrací ploše.
Hlavní rozhodčí přivádí aktéry dnešního prestižního utkání na hrací plochu.
Úvodní sestavy:
VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstädt – Leweling, Karazor, Undav, Stiller, Führich – Woltemade.
Náhradníci: Drljača – Andrés, Assignon, Demirović, Hendriks, Jeltsch, Jovanović, Nartey, Stenzel.
Trenér: Sebastian Hoeneß
Bayern Mnichov: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Olise, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Díaz – Kane.
Náhradníci: Ulreich, Urbig – Bischof, Boey, Guerreiro, Karl, Kim Min-čä, Kusi-Asare, Mike.
Trenér: Vincent Kompany
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann.
Zdravím všechny příznivce dobrého fotbalu a vítám Vás u dnešního utkání finálového klání německého Superpoháru, ve kterém domácí VfB Stuttgart hostí Bayern Mnichov. Utkání začíná ve 20:30 a u přenosu jste všichni srdečně zváni.
Domácí VfB Stuttgart:
se do finále probojoval jako výherce německého DFB-Pokalu. Ve finálovém klání se utkal s tehdy třetiligovým Bielefeldem a po výhře 2:4 si zajistil evropské poháry a místenku v superpoháru. Fotbalisté Stuttgartu mají za sebou 4 přípravné utkání, ve kterých si připsali 3 výhry a jednu porážku. V tom posledním utkání prohráli s italskou Boloňou 0:1.
Hostující Bayern Mnichov:
si místo v superpoháru zajistil jako výherce německé Bundesligy. Pro Bayern však sezóna ligou neskončila, neboť se objevil i na mistrovství světa klubů, kde dokráčel do play off. Konkrétně jejich putování skončilo ve čtvrtfinále, kde nestačili na PSG poměrem 0:2. Bayer sehrál také tři přípravné duely a všechny zvládl. Naposledy vyhrál nad Grasshoppersem 1:2.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:30.