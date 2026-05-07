Niekdajšia opora Bayernu a Dortmundu končí. Nevedel som si predstaviť nič horšie, povedal

Nemecký futbalista Niklas Süle sa na konci sezóny rozlúči s hráčskou kariérou. Jeho Borussia Dortmund to vo štvrtok oznámila na oficiálnej stránke.
Tridsaťročnému obrancovi v júni vyprší zmluva a ďalšiu už nikde nepodpíše. Posledné sezóny ho totiž trápili viaceré zranenia a podľa vlastných slov rozmýšľal o skončení kariéry už nejaký čas.
Definitívne sa rozhodol po aprílovom bundesligovom dueli v Hoffenheime, v ktorom utrpel zranenie kolena. Spočiatku to vyzeralo na predný skrížený väz.
„Išiel som do sprchy a desať minút som plakal. V tej chvíli som si naozaj pomyslel, že je to natrhnuté. Keď som na druhý deň išiel na magnetickú rezonanciu a dostal som dobrú správu, bolo mi na tisíc percent jasné, že je koniec.
Nevedel som si predstaviť nič horšie, ako sa tešiť na život – byť samostatný, chodiť na dovolenky, tráviť čas s deťmi – a potom sa musieť zmieriť s tretím natrhnutím skríženého väzu,“ odôvodnil svoje rozhodnutie Süle.
Borussia už skôr oznámila, že s bývalým reprezentantom spoluprácu nepredĺži. Süle prišiel do Dortmundu v roku 2022 z Bayernu Mníchov.
S Bavormi získal päť majstrovských titulov, dva Nemecké poháre a v sezóne 2019/2020 s nimi triumfoval v Lige majstrov. Za národný tím odohral 49 zápasov v rokoch 2016 až 2023.