Tottenham nie je na predaj. Vedenie klubu odmietlo ponuky dvoch záujemcov

Futbalisti Tottenhamu
Futbalisti Tottenhamu (Autor: TASR/AP)
TASR|8. sep 2025 o 12:37
ShareTweet0

Špekulácie vyvolal nedávny odchod výkonného predsedu.

LONDÝN. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur nie je na predaj. Potvrdilo to vedenie účastníka Premier League, ktoré zároveň priznalo, že dostalo ponuku na kúpu od dvoch záujemcov.

Špekulácie o možnej zmene vlastníckych štruktúr v londýnskom klube vyvolal nedávny odchod výkonného predsedu, po takmer 25 rokoch odstúpil z funkcie Daniel Levy.

Medzi záujemcami o kúpu Tottenhamu sú údajne spoločnosť PCP International Finance, za ktorou stoja bývalí spoluvlastníci Newcastle United a konzorcium Firehawk Holdings Limited z Manchestru.

Levy sám pred svojou rezignáciou informoval, že komunikoval o predaji menšinového podielu so spoločnosťou z Kataru, no rokovania stroskotali.

„Klub môže potvrdiť, že aktuálne neakceptuje ponuky na kúpu. Zaregistrovali sme záujem od dvoch uchádzačov, no zamietli sme ich,“ zverejnil londýnsky klub podľa DPA.

Premier League

    Futbalisti Tottenhamu
    Futbalisti Tottenhamu
    Tottenham nie je na predaj. Vedenie klubu odmietlo ponuky dvoch záujemcov
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Tottenham nie je na predaj. Vedenie klubu odmietlo ponuky dvoch záujemcov