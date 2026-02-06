Vedenie Saudi Pro League nesúhlasi s Ronaldom. Nepozdával sa mu prestup Benzemu

Vedenie Saudi Pro League neschvaľuje rozhodnutia hviezdneho futbalistu Cristiana Ronalda.
Portugalčan v službách Al-Nassr v pondelok odmietol nastúpiť na ligový zápas pre nespokojnosť s aktivitou svojho klubu na prestupovom trhu.
Ronaldo sa nezúčastnil zápasu proti Al-Rijádu, ktorý jeho spoluhráči zvládli pomerom 1:0. Štyridsaťjedenročnému hráčovi sa údajne nepozdával najmä prestup bývalého spoluhráča z Realu Madrid Karima Benzemu do tamojšieho najúspešnejšieho klubu Al-Hilal.
V oboch kluboch je väčšinovým vlastníkom Saudskoarabský verejný investičný fond (PIF), od ktorého pred sezónou dostali približne rovnakú sumu na prestupy. Benzemov príchod však financoval podľa agentúry DPA z časti aj súkromník.
Vedenie súťaže vydalo vo štvrtok večer stanovisko, v ktorom vyjadrilo nesúhlas s rozhodnutím päťnásobného držiteľa Zlatej lopty. „Naša liga funguje podľa jednoduchého systému. Každý klub funguje nezávisle a podľa rovnakých pravidiel.
Cristiano je dôležitou súčasťou Al-Nassr a aj celej súťaže. Žiadny z hráčov alebo funkcionárov však nerozhoduje o veciach, ktoré sa netýkajú jeho klubu.
Jeden z tímov sa rozhodol posilniť svoj káder, ten druhý sa zas vydal inou cestou,“ píše sa v stanovisku Saudi Pro League. Al-Nassr nastúpi v piatok proti Al-Ittihádu, no Ronaldov štart je zatiaľ otázny.