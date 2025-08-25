Syn švédskej hokejovej legendy bude reprezentovať Kanadu. No vo futbale

Bratia Sedinovci s King Clancy Memorial Trophy, ktorú spolu vyhrali.
(Autor: SITA/AP)
TASR|25. aug 2025 o 21:46
Hrá na pozícii stredopoliara a aktuálne pôsobí v mládežníckych štruktúrach švédskeho klubu Hammarby.

OTTAWA. Syn bývalého slávneho švédskeho hokejistu Henrika Sedina bude reprezentovať kanadskú futbalovú reprezentáciu.

Osemnásťročného Valtera nominovali do výberu U18, ktorý sa predstaví v prípravných zápasoch vo Fínsku. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.

Valter Sedin sa narodil vo Vancouveri, kde jeho otec, člen Siene slávy NHL, spoločne so svojou dvojičkou Danielom zažil najslávnejšie časy v zámorskej profilige.

Hrá na pozícii stredopoliara a aktuálne pôsobí v mládežníckych štruktúrach švédskeho klubu Hammarby, ktorého spoluvlastníkom je bývalý švédsky futbalový reprezentant Zlatan Ibrahimovič.

Kariéru začal Valter v akadémii Vancouver Whitecaps FC a v júni 2024 debutoval v rezervnom družstve seniorského tímu, ktorý pôsobí v profesionálnej MLS.

Vo februári tohto roku prestúpil do Hammarby.

Kanadská reprezentácia do 18 rokov odohrá vo Fínsku dva zápasy, 5. septembra proti domácemu tímu a o dva dni neskôr proti Švajčiarom.

