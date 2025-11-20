Tragédia v Bosne a Hercegovine. Zomrel len osemnásťročný futbalista

Podrobnosti o smrti známe nie sú.

BRATISLAVA. Futbalový klub z Bosny a Hercegoviny DSK Devetak na sociálnych sieťach oznámil smrť svojho 18-ročného hráča Nermina Omeroviča.

Bývalý člen mládežníckeho tímu zomrel, čo zasiahlo celú komunitu a najmä všetkých, ktorí ho poznali. Už sa uskutočnil aj jeho pohreb.

"Modlíme sa k všemohúcemu Alahovi, aby nášmu Nerminovi daroval najkrajšie miesto v raji a aby jeho rodine dal silu a trpezlivosť v týchto ťažkých časoch," doplnil klub.

Omerovič bol podľa slov jeho známych spoľahlivý, pracovitý, vždy na tréningu, pripravený pomôcť každému spoluhráčovi, veselý a ochotný žartovať, často na vlastný účet. Jeho smrť prišla náhle a z nevysvetlených príčin.

