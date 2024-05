Jedného poliali kyselinou, ďalšieho prepadli. Zväz odporúča futbalistom osobnú ochranku

Klub ďalej uviedol, že hráčom odporučil, aby boli opatrní a dávali si pozor na to, čo zverejňujú na sociálnych sieťach.

Prezident Malajzijskej futbalovej asociácie Hamidin Mohd Amin uviedol, že hráči by mali prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako napríklad najatie osobných strážcov.

"Aj keď nie všetci hráči majú finančné prostriedky na to, aby si najali osobných strážcov, je to rozumný nápad, najmä v prípade hviezdnych hráčov, ktorí môžu priťahovať neželanú pozornosť," citoval ho v utorok denník New Straits Times.