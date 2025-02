ONLINE: USK Praha - Landes dnes, Euroliga žien 2024/25 LIVE (štvrťfinále - odveta)

Před samotným utkáním oznámila trenérka ZVVZ USK Praha Natália Hejková, že po sezóně na lavičce pražského celku končí . Bude se tak jednat o poslední euroligové utkání na domácí palubovce. Na lavičku USK nastoupila sedmdesátiletá slovenská trenérka v roce 2012 a byla to velice úspěšná štace. A teď ji a její svěřenky čeká společná poslední výzva. Probojovat se do závěrečného Final Six. K tomu jim bude stačit i prohra o tři body, ale zajisté se budou chtít před domácím publikem rozloučit vítězně.

Před samotným utkáním oznámila trenérka ZVVZ USK Praha Natália Hejková, že po sezóně na lavičce pražského celku končí . Bude se tak jednat o poslední euroligové utkání na domácí palubovce. Na lavičku USK nastoupila sedmdesátiletá slovenská trenérka v roce 2012 a byla to velice úspěšná štace. A teď ji a její svěřenky čeká společná poslední výzva. Probojovat se do závěrečného Final Six. K tomu jim bude stačit i prohra o tři body, ale zajisté se budou chtít před domácím publikem rozloučit vítězně.