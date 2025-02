Hejková po 13 rokoch skončí na lavičke USK Praha. S Euroligou sa rozlúči v zápase roka

Sedemdesiatročná členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) to uviedla pred stredajším duelom play off Európskej ligy proti francúzskemu Landes.

Pre Hejkovú pôjde o rozlúčku s domácimi fanúšikmi USK v tejto súťaži.

"Je to zápas roka v našej hale. Je to posledný euroligový duel, ktorý v tejto sezóne odohráme na našej palubovke a verím, že bude vypredané. Zároveň to bude môj posledný zápas v EL na lavičke v Prahe," citoval slová Hejkovej ČT Šport.