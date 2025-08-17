Prvé kolo Premier League zasiahla smutná udalosť. Počas zápasu zomrel v hľadisku fanúšik

Fotka zo zápasu Brighton - Fulham.
Fotka zo zápasu Brighton - Fulham. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|17. aug 2025 o 11:18
ShareTweet0

Domáci fanúšik Brightonu zomrel počas duelu proti Fulhamu.

BRIGHTON. K smutnej udalosti prišlo v úvodnom kole novej sezóny anglickej Premier League.

Ako informoval portál bbc.com, počas zápasu Brightonu s Fulhamom zomrel jeden z domácich priaznivcov.

Klub uviedol, že 72-ročný muž mal zdravotné ťažkosti počas druhého polčasu a zomrel napriek maximálnemu úsiliu záchranných zložiek priamo na mieste.

Generálny riaditeľ Brightonu Paul Barber povedal: „Bol to neuveriteľne smutný koniec zápasu a vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine a priateľom pána, ktorý prišiel o život.

Ide v prvom rade o dotyčného pána, ale uvedomujeme si tiež, že to bola veľmi emocionálna a stresujúca situácia pre zamestnancov a fanúšikov v jeho bezprostrednej blízkosti.“

Zápas, ktorý sa skončil 1:1 neprerušili, pretože bezpečnostný tím Brightonu a polícia v Sussexe sa domnievali, že to mohlo ovplyvniť pokusy o resuscitáciu a spôsobiť ďalšie komplikácie.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Fotka zo zápasu Brighton - Fulham.
    Fotka zo zápasu Brighton - Fulham.
    Prvé kolo Premier League zasiahla smutná udalosť. Počas zápasu zomrel v hľadisku fanúšik
    dnes 11:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Prvé kolo Premier League zasiahla smutná udalosť. Počas zápasu zomrel v hľadisku fanúšik