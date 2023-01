Najväčší tragédi v Katare? Bývalý prezident Bayernu pozná odpoveď

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) to však pred turnajom pod hrozbou sankcií zakázala. Dúhovú pásku si tak počas úvodného zápasu proti Japonsku navliekla v hľadisku aspoň nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, čo sa však Hoenessovi nepáčilo.

Čestný prezident Bayernu si myslí, že negatívny obraz svetového šampionátu v nemeckých médiách zašiel príliš ďaleko: "My Nemci si myslíme, že dokážeme sami zmeniť svet, to je ten problém. Žiaľ, nie je to možné."

Mníchovský veľkoklub sponzoruje katarská letecká spoločnosť Qatar Airways, pripomenula v súvislosti s jeho výrokmi agentúra DPA. Hoeness už v minulosti kritizoval fanúšikov Bayernu, ktorí žiadali ukončenie tejto spolupráce.