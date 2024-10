Česi sa hnevali na rozhodcu. Škodí to futbalu, musel by si odseknúť ruky, znie z tímu

Česi v poľskej Vroclavy napokon bod získali, no nemuselo zostať iba pri ňom. Ukrajinci sa z hry nedokázali presadiť, no zachránil ich sporný moment, po ktorom rozhodca Guillermo Cuadra ukázal na biely bod.

"Vôbec neviem. Musím sa na to pozrieť. Lopta išla za nás, bol som v súboji a odohral som loptu. Neuvedomujem si, že by som hral rukou," doplnil.

"Mrzí ma každý takýto moment. Obzvlášť, keď ide o úraz hlavy. Riešilo sa to, ale vedel som, že to nebol faul. Už mi dali jeho číslo, takže budem rád, keď sa spojíme," hovoril Souček pre české média.

"Nerozumiem tomu, musel by si (Krejčí) odseknúť ruky. Šance mali oba tímy. My sme dali pekný gól, oni zo spornej penalty," doplnil Souček.

Sviatočný strelec bol v tranze

Na zápas vo Vroclave si bude dlho pamätať Lukáš Červ. Po odvrátenom rohu nasmeroval svoj volej spoza šestnástky k pravej žrdi ukrajinskej brány.

"Vôbec som nevedel, čo sa deje. Chalanov na ihrisku som tam nechal a bežal som za tými, ktorí boli na lavičke. Gól si pamätám, ale potom som bol v tranze," uviedol po svojom prvom reprezentačnom góle.

"Sú to krásne pocity, veľmi si to vážim. Škoda, že to nebolo s víťazným koncom, ale to nič nemení na tom, že gól si cením," doplnil.