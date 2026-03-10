Rakúsko získalo dve posily z veľkých klubov. FIFA schválila zmenu reprezentácie

Carney Chukwuemeka
Carney Chukwuemeka (Autor: SITA/AP)
TASR|10. mar 2026 o 12:42
ShareTweet0

Obaja môžu nastúpiť na majstrovstvách sveta.

Krídelník Carney Chukwuemeka z Borussie Dortmund a stredopoliar Paul Wanner z PSV Eindhoven budú môcť na tohtoročných MS vo futbale reprezentovať Rakúsko.

Obaja dostali od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA povolenie na zmenu športovej príslušnosti.

Obaja hráči sa narodili v Rakúsku, ale 22-ročný Chukwuemeka hral v mládežníckych kategóriách za Anglicko a o dva roky mladší Wanner reprezentoval Nemecko.

Chukwuemeka, ktorý v minulosti pôsobil na klubovej úrovni aj v Aston Ville a Chelsea, má rodičov z Nigérie a mal tak možnosť obliekať si aj národný dres tejto krajiny, pripomenula agentúra AP.

Trénerovi rakúskej ekipy Ralfovi Rangnickovi by mali byť k dispozícii už v marcových prípravných stretnutiach proti Ghane a Kórejskej republike.

Rakúsko sa na MS predstaví prvýkrát od roku 1998. V základnej J-skupine ho v USA čakajú zápasy s Jordánskom, Argentínou a Alžírskom.

Reprezentácie

Tomáš Bobček
Tomáš Bobček
Vykúpil Slovákov, gól mal extrémnu cenu. Najlepší strelec expertov u nás nezaujal
Pavol Spál|dnes 13:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Rakúsko získalo dve posily z veľkých klubov. FIFA schválila zmenu reprezentácie