Rakúsko získalo dve posily z veľkých klubov. FIFA schválila zmenu reprezentácie

Krídelník Carney Chukwuemeka z Borussie Dortmund a stredopoliar Paul Wanner z PSV Eindhoven budú môcť na tohtoročných MS vo futbale reprezentovať Rakúsko.
Obaja dostali od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA povolenie na zmenu športovej príslušnosti.
Obaja hráči sa narodili v Rakúsku, ale 22-ročný Chukwuemeka hral v mládežníckych kategóriách za Anglicko a o dva roky mladší Wanner reprezentoval Nemecko.
Chukwuemeka, ktorý v minulosti pôsobil na klubovej úrovni aj v Aston Ville a Chelsea, má rodičov z Nigérie a mal tak možnosť obliekať si aj národný dres tejto krajiny, pripomenula agentúra AP.
Trénerovi rakúskej ekipy Ralfovi Rangnickovi by mali byť k dispozícii už v marcových prípravných stretnutiach proti Ghane a Kórejskej republike.
Rakúsko sa na MS predstaví prvýkrát od roku 1998. V základnej J-skupine ho v USA čakajú zápasy s Jordánskom, Argentínou a Alžírskom.