Nad súbojom gigantov visí otáznik. Finalissima čaká na verdikt v napätom Katare

Španielski futbalisti (Autor: TASR/AP)
SITA|10. mar 2026 o 09:59
Plánovaný prestížny zápas čelí obrovským pochybnostiam.

Organizácia zápasu „Finalissima“ medzi futbalovými reprezentáciami Španielska a Argentíny sa ocitla v neistote.

Hoci Katar naďalej plánuje odohrať stretnutie 27. marca na štadióne Lusail, bezpečnostná situácia v krajine sa výrazne zhoršila.

Minulý týždeň v noci zo štvrtka na piatok o 03:43 miestneho času dostali obyvatelia Kataru na mobilné telefóny núdzové upozornenie.

Dôvodom boli dronové a raketové útoky smerujúce na americké vojenské základne, ktoré podľa dostupných informácií zachytila katarská protivzdušná obrana.

V takýchto podmienkach sa zdá byť organizovanie veľkého medzinárodného futbalového zápasu problematické.

Okrem „Finalissimy“ je v krajine naplánovaných aj ďalších päť stretnutí v rámci podujatia označovaného ako Qatar Football Festival.

Situáciu komplikuje aj uzavretý vzdušný priestor. Mnohí cudzinci sa snažia krajinu opustiť, no jedinou možnosťou je prekročiť pozemnú hranicu a odletieť z miest ako Rijád alebo Dubaj, čo je spojené s veľkým rizikom. V Dauhe pritom uviazli tisíce ľudí.

O osude samotného zápasu zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie - organizácie UEFA a CONMEBOL uviedli, že konečné stanovisko by mohlo padnúť tento týždeň.

