Hašek po blamáži Čechov: Hrôzostrašný výkon, kritizujte nás. Hanbili sa aj Maďari

Kapitán hostí Tomáš Souček po zápase reportérom povedal, že to bol zrejme najhorší zápas, aký odohral v reprezentácii. Hneď po ňom mal v šatni prejav k spoluhráčom.

Čo sa týka defenzívy, takto to nejde. Boli sme ako žiačikovia. Takto za českú reprezentáciu hrať nemôžeme. Takto si nezaslúžime byť v reprezentácii. Jediná naša výhoda je, že hráme o tri dni znova.“

„Boli sme hrozní, to ste videli sami. Zatiaľ čo Gruzínci hrali čelom k bránke a rýchlo, my chrbtom k bránke a pomaly. Keď sme dostali druhý gól, vypadli sme úplne z hry. Máte právo nás kritizovať, ten výkon bol hrôzostrašný,“ vravel.

Na nedávnom EURO postúpili Gruzínci pri premiérovej účasti do osemfinále, kde prehrali s neskoršími šampiónmi Španielmi. Keď sa futbalisti vrátili z turnaja domov, vítali ich v Tbilisi tisíce fanúšikov ako hrdinov.

Novinári mu pripomenuli, ako pred šiestimi rokmi po prehre 1:5 v prípravnom zápase s Ruskom ešte v lietadle z Rostova vedenie českého futbalu rozhodlo o odvolaní trénera Karla Jarolíma. Hašekovi sa teraz niečo podobné nestalo, ale priznal, že cíti tlak.

„Bez výsledkov tu nemám čo robiť,“ dodal. Česi hrajú v utorok na pražskej Letnej proti Ukrajine, ktorá na rovnakom mieste v sobotu prehrala s Albánskom 1:2.

Rossi: Hanebný výsledok

Ťažký večer majú za sebou aj Maďari. V ďalšej repríze súboja na EURO 2024 opäť prehrali s Nemeckom, tentoraz však oveľa výraznejším skóre. Kým v júni sa v Stuttgarte skončil zápas výhrou favorita 2:0, v Düsseldorfe nadelili Nemci súperovi päťku.

„Je to hanebný výsledok, mali by sme sa zaň hanbiť! Hlavnú zodpovednosť v takýchto prípadoch nesie vždy tréner, teda ja,“ povedal Marco Rossi pre M4 Sport. V prvom polčase sa Maďari ešte držali, no po prestávke inkasovali štyri góly v priebehu 24 minút.