Chýbali mu štyri zápasy k významnej hranici. Anglický obranca sa rozhodol pred MS

Kyle Walker a Harry Kane v zápase Slovensko - Anglicko v osemfinále EURO 2024.
Kyle Walker a Harry Kane v zápase Slovensko - Anglicko v osemfinále EURO 2024. (Autor: TASR/AP)
10. mar 2026 o 18:07
Uzavrel 14-ročnú medzinárodnú kariéru, počas ktorej hral dvakrát s Anglickom vo finále na majstrovstvách Európy.

Kyle Walker v utorok ukončil svoju kariéru v reprezentácii Anglicka, keď mu do významnej hranice 100 reprezentačných štartov chýbali iba štyri zápasy.

Tým sa uzavrela jeho 14-ročná medzinárodná kariéra, počas ktorej hral dvakrát s Anglickom vo finále na majstrovstvách Európy. Ani raz s tímom neuspel.

Tridsaťpäťročný pravý obranca oznámil koniec v národnom tíme tri mesiace pred majstrovstvami sveta. Jeho reprezentačná cesta sa začala debutom v roku 2011 a zahŕňala účasť na piatich veľkých turnajoch v drese „Three Lions“.

Obranca naposledy nastúpil za Anglicko v prípravnom zápase proti Senegalu v júni a v posledných nomináciách na kvalifikačné zápasy na majstrovstvá sveta chýbal, hoci v tejto sezóne odohral za Burnley 27 zápasov v Premier League.

„Po viac než desaťročí reprezentovania svojej krajiny som sa rozhodol ukončiť medzinárodnú kariéru. Hrať za Anglicko bolo vždy najväčšou cťou mojej kariéry a niečím, na čo budem vždy hrdý,“ napísal Walker na Instagrame.

VIDEO: Koniec kariéry Walkera

„Ďakujem každému spoluhráčovi, trénerovi, manažérovi a všetkým ľuďom v zákulisí, ktorí boli súčasťou tejto cesty. Každý povzbudzujúci pokrik fanúšikov posúval tím dopredu a teším sa, že sa k nim pridám a budem chalanov podporovať na majstrovstvách sveta.

Spomienky na dres Anglicka so mnou zostanú navždy.“

Bývalý obranca Manchesteru City a Tottenhamu Hotspur zažil dvakrát sklamanie z finále veľkého turnaja – na majstrovstvách Európy v rokoch 2021 a 2024 skončil s Anglickom na druhom mieste. V reprezentácii však medzičasom prišiel o miesto v prospech Reeca Jamesa.

Tréner Anglicka Thomas Tuchel vzdal Walkerovi hold za jeho prínos pre národný tím a označil ho za „veľkú postavu“ anglického futbalu, hoci spolupracovali len krátko.

„Hoci som s ním pracoval len krátke obdobie, vždy som vedel, že patrí medzi veľké osobnosti Anglicka, ktoré naplno prijali najvyššiu česť – reprezentovať svoju krajinu,“ povedal Tuchel.

„Medzinárodná kariéra trvajúca 14 rokov a zahŕňajúca päť veľkých turnajov je dôkazom Kyleovej oddanosti. Na svoje pôsobenie v tíme Three Lions sa môže pozerať s veľkou hrdosťou.“

dnes 18:07
