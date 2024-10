Skupinu začali katastrofálnou prehrou s Gruzínskom. Česko sa už prebojovalo na čelo

/Správu aktualizujeme/

BRATISLAVA. Futbalisti Francúzska zvíťazili v pondelkovom šlágri Ligy národov na pôde Belgicka 2:1.

Oba góly hostí strelil útočník Randal Kolo Muani z Paríža Saint-Germain a jeho tím udržal tri body aj napriek početnej nevýhode v závere zápasu.

V ďalšom šlágri 4. kola A-divízie medzi Nemeckom a Holandskom padol len jeden gól v podaní domáceho Jamieho Lewelinga, no stačil na to, aby zaistil Nemcom výhru 1:0 a postup do štvrťfinále.