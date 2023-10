Je to definitívne. UEFA potvrdila hostiteľov pre ME 2028 a 2032

Pri verdikte výkonného výboru UEFA neboli porazení. Ašpiranti na organizáciu ME, ktorí napokon dostali právo hostiť európsku elitu, totiž nemali protikandidátov. UEFA tak iba schválila ich snahu privítať ME.

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) určila dejiská ďalších dvoch ME. Po Nemecku preberie žezlo Veľká Británia s Írskom pre rok 2028 a v roku 2032 sa kontinentálny šampionát uskutoční v Taliansku a Turecku.

Najprv plánovali vstúpiť do boja o ME samostatne, napokon však spojili sily.

V istej fáze boli v hre o ME 2028 aj spoločné kandidatúry severských krajín (Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko, Island a Faerské ostrovy), Portugalsko spolu so Španielskom aj štyri krajiny z juhovýchodu kontinentu (Rumunsko, Grécko, Bulharsko a Srbsko).

Spoločná organizácia piatich krajín na ME 2028 a dvoch na ME 2032 nadväzuje na radikálny projekt jedenástich krajín, ktoré sa v rok 2021 podieľali na organizácii duelov ME 2020, bol dohodnutý pre Euro 2020.