Môže to byť posledný duel Calzonu na lavičke. Kde sledovať prípravný zápas Slovensko - Rumunsko?

Na snímke zľava tréner Slovenska Calzona a slovenskí hráči Valjent, Vavro, Obert a Suslov.
Na snímke zľava tréner Slovenska Calzona a slovenskí hráči Valjent, Vavro, Obert a Suslov. (Autor: TASR)
Sportnet|31. mar 2026 o 07:00
Pozrite si TV program prípravného futbalového zápasu, v ktorom Slovensko čelí Rumunsko. Kde sledovať zápas?

Slovenskí futbalisti hrajú dnes prípravný zápas proti Rumunsku.

Duel sa odohrá na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Úvodný výkop je na programe o 20.45 h.

Slováci neuspeli v semifinále baráže o MS vo futbale 2026 s Kosovom 3:4. Ich sen o historicky druhú účasť na svetovom šampionáte sa tak rozplynul

V utorok ich namiesto boja o miestenku na MS proti Turecku čaká v Bratislave už iba prípravný duel proti Rumunsku.

Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi po tomto stretnutí vyprší zmluva a je otázne, či bude pokračovať na lavičke tímu. Päťdesiatsedemročný Talian vedie slovenský národný tím od leta 2022.

Slováci v dueli proti Rumunsku nebudú môcť počítať okrem skôr oznámených výpadkov definitívne ani s trojicou obrancov.

Podľa očakávaní do zápasu nezasiahne zranený kapitán Milan Škriniar, maródku v defenzíve rozšírili ešte ďalší obrancovia Norbert Gyömbér a Ivan Mesík.

Slováci sa naposledy stretli s Rumunmi na ME 2024. V E-skupine remizovali so súperom 1:1 a oba tímy sa vtedy tešili z postupu do osemfinále.

Prípravný zápas môžete sledovať na televíznej stanici Sport 1.

Pozrite si TV program prípravného zápasu Slovensko - Rumunsko.

Kde sledovať prípravný zápas v TV?
Na snímke zľava tréner Slovenska Calzona a slovenskí hráči Valjent, Vavro, Obert a Suslov.
Na snímke zľava tréner Slovenska Calzona a slovenskí hráči Valjent, Vavro, Obert a Suslov.
Môže to byť posledný duel Calzonu na lavičke. Kde sledovať prípravný zápas Slovensko - Rumunsko?
dnes 07:00
