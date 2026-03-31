Môže to byť posledný duel Calzonu na lavičke. Kde sledovať prípravný zápas Slovensko - Rumunsko?

Slovenskí futbalisti hrajú dnes prípravný zápas proti Rumunsku.
Duel sa odohrá na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Úvodný výkop je na programe o 20.45 h.
Slováci neuspeli v semifinále baráže o MS vo futbale 2026 s Kosovom 3:4. Ich sen o historicky druhú účasť na svetovom šampionáte sa tak rozplynul
V utorok ich namiesto boja o miestenku na MS proti Turecku čaká v Bratislave už iba prípravný duel proti Rumunsku.
Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi po tomto stretnutí vyprší zmluva a je otázne, či bude pokračovať na lavičke tímu. Päťdesiatsedemročný Talian vedie slovenský národný tím od leta 2022.
Slováci v dueli proti Rumunsku nebudú môcť počítať okrem skôr oznámených výpadkov definitívne ani s trojicou obrancov.
Podľa očakávaní do zápasu nezasiahne zranený kapitán Milan Škriniar, maródku v defenzíve rozšírili ešte ďalší obrancovia Norbert Gyömbér a Ivan Mesík.
Slováci sa naposledy stretli s Rumunmi na ME 2024. V E-skupine remizovali so súperom 1:1 a oba tímy sa vtedy tešili z postupu do osemfinále.
Prípravný zápas môžete sledovať na televíznej stanici Sport 1.
