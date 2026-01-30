Klip na sociálnych sieťach ich vyšiel draho. Prezidenta tureckého klubu suspendovali

Turecký futbalový tím Amedspor FC sídliaci v Diyarbakire, hlavnom meste juhovýchodného regiónu s prevažne kurdským obyvateľstvom, dostal od Tureckej futbalovej federácie (TFF) pokutu 802 500 lír (takmer 15 500 eur).
Prezident klubu bol suspendovaný na 15 dní zo všetkých futbalových aktivít.
Dôvodom bol 20-sekundový klip na sociálnych sieťach, kde žena zapletala vlasy na hudbu so známym kurdským sloganom „Jin, jiyan, azadi“ - „Ženy, život, sloboda“.
V ostatných týždňoch sa zapletanie vlasov stalo symbolom solidarity so sýrsko-kurdskými ženami v čase, keď Damašek pokračuje v ofenzíve na severovýchode Sýrie.
TFF uviedla, že klub poškodil „reputáciu futbalu“ a šíril „ideologickú propagandu“.
Prezident klubu Nahit Eren podal odvolanie, viac sa k prípadu nevyjadril. Amedspor vedie druhú ligu a tento rok by sa mohol po prvý raz v histórii prebojovať do tureckej najvyššej súťaže.