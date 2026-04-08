Tupta prihrával na gól, no z výhry sa netešil. Jeho tím bojuje o záchranu

Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Tupta si pripísal asistenciu pri prehre AEL Larissa 1:2 s Panetolikosom v stredajšom dueli 2. kola skupiny o udržanie sa v gréckej najvyššej súťaži.
Po prihrávke 28-ročného útočníka v 84. minúte znížil Gael Kakuta.
Larissa dohrávala od 80. minúty o desiatich po vylúčení a po tejto prehre sa v priebežnej tabuľke nachádzala iba tesne nad zostupovými priečkami.
Pre Tuptu to bola druhá asistencia v prebiehajúcej ligovej sezóne, pričom na konte má tri góly v lige a jeden presný zásah pridal v pohári.