Tupta prihrával na gól, no z výhry sa netešil. Jeho tím bojuje o záchranu

Ľubomír Tupta (vľavo)
TASR|8. apr 2026 o 18:01
Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Tupta si pripísal asistenciu pri prehre AEL Larissa 1:2 s Panetolikosom v stredajšom dueli 2. kola skupiny o udržanie sa v gréckej najvyššej súťaži.

Po prihrávke 28-ročného útočníka v 84. minúte znížil Gael Kakuta.

Larissa dohrávala od 80. minúty o desiatich po vylúčení a po tejto prehre sa v priebežnej tabuľke nachádzala iba tesne nad zostupovými priečkami.

Pre Tuptu to bola druhá asistencia v prebiehajúcej ligovej sezóne, pričom na konte má tri góly v lige a jeden presný zásah pridal v pohári.

