Spartak predstavil novú posilu. Do Trnavy prichádza chorvátsky stredopoliar

Futbalistov Spartaka Trnava posilnil chorvátsky stredopoliar Marin Laušič. S tretím tímom tabuľky Niké ligy podpísal zmluvu na 2,5 roka. Do Trnavy prišiel ako voľný hráč.
Dvadsaťštyriročný rodák zo Splitu naposledy pôsobil v lotyšskom FK Liepaja, kde odohral 30 zápasov s bilanciou tri góly a päť asistencií.
Predtým si zahral aj v slovinskej lige za NK Maribor, kam prestúpil z chorvátského Slaven Belupo.
„Som šťastný, Spartak je na Slovensku veľký klub, je to pre mňa veľká príležitosť rásť a česť byť súčasťou tímu. Vedel som už predtým, že fanúšikovia sú najlepší v krajine,“ povedal pre klubový web Laušič, ktorý môže hrať na ktoromkoľvek mieste v strede poľa: „Bude na trénerovi kam ma postaví, vydám zo seba všetko.“