Spartak predstavil novú posilu. Do Trnavy prichádza chorvátsky stredopoliar

Marina Laušič
25. jan 2026 o 11:11
Naposledy pôsobil v Lotyšsku.

Futbalistov Spartaka Trnava posilnil chorvátsky stredopoliar Marin Laušič. S tretím tímom tabuľky Niké ligy podpísal zmluvu na 2,5 roka. Do Trnavy prišiel ako voľný hráč.

Dvadsaťštyriročný rodák zo Splitu naposledy pôsobil v lotyšskom FK Liepaja, kde odohral 30 zápasov s bilanciou tri góly a päť asistencií.

Predtým si zahral aj v slovinskej lige za NK Maribor, kam prestúpil z chorvátského Slaven Belupo.

„Som šťastný, Spartak je na Slovensku veľký klub, je to pre mňa veľká príležitosť rásť a česť byť súčasťou tímu. Vedel som už predtým, že fanúšikovia sú najlepší v krajine,“ povedal pre klubový web Laušič, ktorý môže hrať na ktoromkoľvek mieste v strede poľa: „Bude na trénerovi kam ma postaví, vydám zo seba všetko.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

