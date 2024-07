ONLINE: FC Spartak Trnava - AS Trenčín dnes, Niké liga (1. kolo, LIVE)

Dnes o 18:00 sa hrajú tri zápasy Niké ligy, medzi nimi aj súboj Trnavy s Trenčínom.



Trnava už má za sebou ostrý štart do sezóny, v kvalifikácii konferenčnej ligy uhrala na pôde FK Sarajevo bezgólovú remízu. Predtým v príprave odohrala päť duelov, jedenkrát remizovala, štyrikrát prehrala. Dnes bude chcieť na domácej pôde určite uspieť. Do tímu prišlo cez leto viacero nových hráčov, Kubista, Holík, Frelih, Corryn, Kratochvíl, Ahl, Pich. Opačným smerom putovali Boledovič, Nagy, Justh, Šarmír, Fančovič, Kurej.



Trenčania hrali v závere minulej sezóny iba v skupine o udržanie sa v najvyššej súťaži, napokon obsadili konečnú ôsmu priečku so ziskom 49 bodov. Trenčania odohrali v príprave na novú sezónu päť duelov, dvakrát remizovali a trikrát prehrali. Z tímu odišli Obšivan, Gong, Kozlovský, Šebeň, Demitra, Mijovič, Kukučka, do mužstva prišli noví hráči Praženka, Holúbek, Katič, Suleiman, Zorič.