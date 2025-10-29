ONLINE: FC Spartak Trnava - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (4. kolo - dohrávka)

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a FC Košice dnes hrajú dohrávku zápasu 4. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
29.10.2025 o 18:00
4. kolo
Trnava
0:0
(0:0)
16' minúta
Prebiehajúci
Košice
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Košecký.
Prenos
16
Košičania dobre zakombinovali v šestnástke, chýbalo už len lepšie zakončenie. Perišičova krížna strela minula žrď.
15
Na druhej strane zahrával štandardku Čerepkai, ale jeho neadresný center skončil u Freliha.
14
Trnavčania zahrávali štandardku z väčšej diaľky, center ale bez problémov odvrátil Dimun.
13
Moistsrapishvili si nevypýtal faul, Košičania to skúsili dlhým nákopom, ale o loptu prišli.
11
Center z ľavej strany do pokutového územia Košičania odvrátili do bezpečia.
9
Perišič zvládol defenzívny súboj a podržal loptu, rozohral pod tlakom na spoluhráčov.
8
Kakayov center bol lahôdkou pre Freliha.
7
Jureškin neadresoval prsnú prihrávku na Škrba do šestnástky, Košice sa ubránili, Kira vykopáva.
6
Zaujímavá lopta za obranu, Gong nebol v ofsajde, vo veľkej príležitosti zakončil do Kiru!
5
Lopta sa kombinácii dostala až k Taiwovi, no ten sa nedostal ďalej cez brániaceho hráča.
3
Faul v strede poľa, previnil sa Nwadike, fauloval Jonesa. Rozohráva Dimun.
2
Perišič presúval hru na Magdu, toho si ale dobre postrážil Jureškin a rozohrávať od vlastnej brány bude Frelih.
1
Trnavčania začali aktívne, no ich prihrávku do pokutového územia zblokoval Gallovič.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC Spartak Trnava: Frelih – Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič – Holík, Moiscrapišvili, Sabo (C), Jureškin – Gong, Taiwo, Škrbo.
Náhradníci: Vasiľ – Karhan, Procházka, Kudlička, M. Ďuriš, Badolo, Twardzik, Khorkheli.
FC KOŠICE: Kira – Magda, Kružliak (C), Teplan, Kakay – Dimun – Čerepkai, Gallovič, Metu, Jones – Perišić.
Náhradníci: Kováčík – Palacín, Pejazic, Mátyás Kovács, Zsigmund, Sovič, Veselý, Rehuš, Miljanić.
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Košecký.
V dohrávke 4. kola Niké ligy hostí Trnava Košice. Stretnutie sa začína o 18:00.
Trnava sa nachádza na 5. mieste, na konte má 17 bodov. Štyri zápasy už neokúsila chuť víťazstva, v posledných štyroch dueloch získala dva body. V minulom kole remizovala na pôde Ružomberka 1:1.
Košiciam patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbierali 7 bodov. Na predposlednú Skalicu strácajú štyri body, no tento duel majú k dobru. Košičania po domácej výhre 3:2 nad Michalovcami v minulom kole podľahli Podbrezovej 2:4.
Zápas 4. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC Košice bol na žiadosť Trnavy odložený, uskutoční sa v náhradnom termíne 28. alebo 29. októbra o 18:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
3
1
21:13
21
P
V
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body