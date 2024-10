Koniec Love Islandu na Žitnom ostrove a Trenčín - Trnava, kde je obrana? (tréneroviny)

Argentínsky bič plieska na konci a líder stratil v sobotu 2 cenné body. Ono to bol z pohľadu Žiliny taký zaujímavý zápas. Ako povedal aj Michal Ščasný, nie každý podal taký výkon, aby mal nárok na Tresku exclusive a trojvrstvové Tento.

Český sniper síce trafil Belka, ale lopta prešla do sita. Žilina sa ku gólu dostala po žilinsky, kombinačne. Prihrávku na Sauera v šestnástke ešte obrana odrazila, ale len na Billeho a obľúbený hráč mladého Ivana to sklepol na Sauera.

Podbrezová sa svojho súpera nezľakla. Práve naopak. Galčík dostal chvíľu času, do šestnástky poslal center, ktorý letel ako vyhliadkový balón nad mestom a Jano Minárik si povedal, že možno bude dobrý nápad absolútne sa vykašľať na Smékala.

Mišo Gašparík mal v exceli zapísané, že doma sa mu síce s Trenčínom nedarí, rád si však do mesta Stanley Cupu chodí po body a hráčov. Azango, Corryn a Šulek však zápas začali iba na lavičke a domácemu publiku ich postupne predstavil počas zápasu.

Desať a poltisíc eur vyzbieral Slovenský futbalový zväz na milodaroch počas posledného derby. Spartak nakúpil aj podmienečne zatvorený štadión, podmienka platí do konca sezóny.

Gól oslávil tak, že každému jednému divákovi osobne a na kameru ukázal svoje meno na drese. To ak by si náhodou niekto myslel, že gól dal Sanusi.

Samo síce v Podbrezovej len hosťuje zo Žiliny, niečo ako Muňko zo SMERu v SNS bez výkupnej klauzuly, ale to, čo proti Belkovi zahodil, to je na vyradenie z poslaneckého klubu. Bod pre hostí tak zariadil v nadstavenom čase David Depetris.

Mário bol v druhom polčase aj na začiatku druhého gólu domácich, keď poslal jemnučkú loptu na Iľka. Kto si vtedy myslel, že to má Žilina v suchu, nedával pri obrovskej šanci Ďatka pozor.

Naspäť bol aj Ivan Galád, ktorý počas minulého kola oddychoval. Trnava začala zápas strelami z diaľky, ale po treťom rohu Trenčína sa tešil z gólu po dorážke Stojsavljevič.

Ako hovorí budúci autor slovenskej hymny po kokaínovej odvykačke, Holúbek ho našiel na Prednej, kde sa dostal k vyrazenej lopte od Freliha. Žiga sa už snaží aj loptu z rohu vyrážať do kombinácie.

Spartak bol aktívny, lyofilizované ovocie však pozbieral až pred koncom polčasu. Na konci kombinácie bol znovu Stojsavljevič, ktorý loptu poslal za Slavíčka.

V druhom polčase bol aktívnejší Spartak, dostával sa do šancí, ale bola to Emma Drobná Uchegbu, kto si zrazu prebral nákop z vlastnej polovice, vycvičil Holíka s Procházkom a poslal to za Freliha.

Kto by vtedy dal dve maslá na Trnavu, bol by investorom roka. Zápas lietal zo strany na stranu, Trenčín mal šance ho zabiť, gól dal po krásnej Oforiho štrikovačke Ďuriš, ale lopta bola vtedy už za čiarou druhýkrát.

Do hry sa dostal aj Azango, svoju šancu však zahodil. Hrdinom sa tak stal Kelvin Ofori, ktorý najprv rozbehol akciu na Mikoviča, ten sklepol na Daniela a bolo 2:2.