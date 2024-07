Slovan fungoval ako fotobunka a DAC v Európe pripomína projekt maďarskej vlády (tréneroviny)

Text vyšiel pôvodne na portáli takurcitee.sk BRATISLAVA. Vitajte pri novej sezóne Niké ligy. Calzona ešte nestihol dočítať menoslov odborníkov, ktorí ho pred, na Eure a po ňom nas...li a už znovu štartuje naša najvyššia súťaž. Po dlhých rokoch už iba na čisto prírodných povrchoch.

Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík.

Umelka v Žiline už je dávno vymenená, v Trenčíne to zverili do rúk Kelvinovi Piresovi osobne a preto klub prvé dva domáce ligové zápasy odohrá v Skalici. Nezbavíme sa ani Zlatých Moraviec, keďže v nich bude dočasne hrávať domáce zápasy Komárno.

A už tradične je koniec júla obdobím, keď z Európy začínajú vypadávať naše kluby. A to v tomto poradí. DAC, to štvrté mužstvo a neskôr Trnava so Slovanom. Dočká sa skôr belasý fanúšik fanshopu, alebo Žitný ostrov európskeho futbalu v auguste? A kto bude prvým odvolaným trénerom a prečo práve Šoltis?

KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava 1:4 1915 divákov Nováčik z Južnej zeme sa zatiaľ preslávil asi najhoršími fotkami s novými posilami v histórií ligy. Fotil ich stavbyvedúci nového štadióna a zakladal do stavebného denníka. Aj vďaka tomu vieme, že štadión je stále vo výstavbe a preto bude KFC hrávať svoje domáce zápasy počas jesene v Zlatých Moravciach. VIDEO: Zostrih zápasu KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava

Slovan zatiaľ pokračuje v sne o Lige majstrov a okrem tradičnej predsezónnej tlačovky, kde sme zistili, že na vine sú znovu fanúšikovia, ktorí nekúpili permanentky, zaujal aj posilami. Z Austrálie sa vrátil Robo Mak, ktorý naposledy, keď sem letel, boli toho plné noviny. Z Limassolu prišiel Szöke, z Mordodu sa vrátil nie moc rozumný chlapec Jurij Medvedev, Ivan vykúpil Strelca s Toličom a z Trnavy prišiel posilniť légiu, ako povedal Peter Macho, brankár. A keďže aj Mustafič spĺňal jednu z podmienok prestupu do Slovana, vrátil sa aj on. Hral si v Slovane, hral si proti Slovanu, trénoval ťa Vlado Weiss.

Odveta s Celje je pre Slovan priorita a preto dostali v Zlatých Moravciach šancu aj hráči, ktorí sa chcú vyhnúť už tradičnému preradeniu do Béčka. Komárno ukázalo sympatické momenty, ale Slovan v zápase fungoval ako fotobunka a zapol vždy, keď to potreboval. Marko Tolič si zo zápasu urobil vlastnú šou a hlavne pätička na Makov gól bola taká, že si tú desinu na chrbte zaslúžil už v prvom kole. Weissovi sa presadili všetci ofenzívni ťahúni, belasých fanúšikov potešil po dlhej dobe aj gól Sylvestra a jedinou škvrnou na zápase je tak zranenie Pauscheka. Pekymu sa bude celý týždeň štikútať.

Momentka zo zápasu. (Autor: TASR)

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 0:0 4413 divákov STVR, či ako to Martinka z Hainburgu premenovala, by mohla pred vonkajšími zápasmi Spartaka v Európe uvádzať do titulkov varovanie. Nasledujúcich 90 minút môže vážne poškodiť váš vzťah k futbalu.