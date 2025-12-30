V Girone už chvália Ter Stegenove kvality. Je to top hráč, hovorí tréner

Tréner futbalistov španielskej Girony označil brankára Barcelony Marca-Andrého ter Stegena za hráča top kvalít.
Michel tak opäť vystupňoval špekulácie o príchode nemeckého brankára, ktorý je údajne pripravený odísť na hosťovanie.
Podľa španielskych portálov je Girona najväčším záujemcom. Michel rozprával o kvalitách Ter Stegena v pondelok počas katalánskeho futbalového galavečera.
„Je to hráč najlepších kvalít. Každý tréner by ho rád mal v tíme,“ citovala Španiela agentúra DPA.
Tridsaťtriročný Nemec je v Barcelone od roku 2014 a jeho zmluva má platnosť do leta 2028. V tíme Hansiho Flicka však prišiel aj vinou zranenia chrbta o post jednotky.
Ten si vybojoval Joan Garcia, letná posila katalánskeho klubu. Ter Stegen dostal príležitosť len v jednom dueli, keď odchytal zápas Španielskeho kráľovského pohára.
Po odchode Manuela Neuera z reprezentácie sa ter Stegen stal minulý rok nemeckou jednotkou.
Aj pre dlhodobé zranenie však preferuje tréner Nemcov Julian Nagelsmann skôr Olivera Baumanna, ktorý odchytal aj všetkých šesť duelov kvalifikácie na budúcoročné MS vrátane dvoch proti Slovensku.
Ter Stegen nebude podľa španielskych médií Nagelsmannovou prvou voľbou, kým nenaberie zápasovú prax.