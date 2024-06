RÍM. Futbalový tréner Daniele De Rossi podpísal s AS Rím novú trojročnú zmluvu. Niekdajší taliansky reprezentant prevzal tím v januári po Josem Mourinhovi.

Vedenie klubu už v apríli avizovalo, že so 40-ročným koučom počíta aj do budúcnosti. De Rossi v uplynulej sezóne doviedol tím do semifinále Európskej Ligy.

V Serii A skončili na šiestom mieste a nevybojovali si postup do Ligy majstrov. Správu priniesla agentúra AFP.