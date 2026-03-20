Tréner Anglicka povolal do reprezentácie dvoch nováčikov. Pozvánku dostal aj zranený Bellingham

Dvojica hráčov Manchestru United Harry Maguire a Kobbie Mainoo i útočník Leedsu Dominic Calvert-Lewin sa vrátili do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie.
Tréner Thomas Tuchel ich povolal do 35-členného kádra na prípravné zápasy pred MS proti Uruguaju a Japonsku.
Premiérové pozvánky do tímu si vyslúžili stredopoliar Evertonu James Garner aj brankár Brightonu Jason Steele.
V kádri figurujú aj obranca Fikayo Tomori z AC Milána a útočník Tottenhamu Dominic Solanke, no miesto sa neušlo pre krajných bekov Trenta Alexandra-Arnolda a Lukea Shawa.
V nominácii figuruje aj hviezdny Jude Bellingham z Realu Madrid napriek tomu, že pre zranenie zadného stehenného svalu nehral od začiatku februára.
Tridsaťtriročný stopér Maguire i dvadsaťročný stredopoliar Mainoo sa vrátili do anglického výberu prvýkrát od septembra 2024.
Tuchel ich povolal po dobrých výkonoch Manchestru United, ktorý sa dostal už na tretie miesto Premier League.
Anglicko privíta Uruguaj 27. marca vo Wembley, duel s Japonskom je na programe o štyri dni neskôr.
Nominácia Anglicka
Brankári: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle), Jason Steele (Brighton)
Obrancovia: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Miláno)
Stredopoliari: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
Útočníci: Jarrod Bowen (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Mníchov), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (FC Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham)