Greif bude mať v Lyone nového trénera. Portugalčan mieri do rodnej krajiny

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif bude mať v Lyone nového trénera. Portugalský kouč Paulo Fonseca v pondelok oznámil hráčom francúzskeho klubu, že odchádza do Sportingu Lisabon. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa nej povedie mužstvo v najbližších zápasoch jeho krajan a doterajší asistent Jorge Maciel.
Lyon čaká vo štvrtok zápas Európskej ligy proti San Sebastiánu a v nedeľu ligový duel na ihrisku Brestu.
Nového stáleho trénera by malo vedenie klubu vymenovať počas nasledujúcej reprezentačnej prestávky.
Favoritom je podľa AFP Španiel Carlos Vicens, ktorého nedávno prepustila Braga. Fonseca pôsobil v Lyone od januára minulého roka a zmluvu mal platnú do konca tejto sezóny.
V Sportingu nahradí Ruia Borgesa, ktorého vedenie klubu v pondelok odvolalo, deň pred zápasom Ligy majstrov proti Šachtaru Doneck.
V portugalskej lige patrí tímu tretia priečka s deväťbodovou stratou na FC Porto.