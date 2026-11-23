Doráňaná Prievidza nemá po vlaňajšej úspešnej sezóne za sebou dobrú jeseň. Ba čo viac, je snáď najväčším sklamaním prvej polovice tretej ligy Západ.
Vlani skončila ako nováčik na bronzovom stupienku za majstrovskou Galantou a druhou Myjavou, no kto si myslel, že po predaji najlepšieho strelca súťaže Borisa Polevku do druholigového Interu Bratislava sa bude chodiť na hornú Nitru núkať adekvátna náhrada sama, bol na veľkom omyle.
Po prehre 0:3 v dvanástom kole vo Veľkých Ludinciach odvolalo vedenie 38-ročného trénera Filipa Hlohovského s prvoligovou hráčskou minulosťou i korunou Kráľa ligových strelcov z majstrovskej sezóny v Žiline, ktorý sa domov vrátil ešte ako hráč po svojej profesionálnej kariére.
Neskôr sa z neho stal hrajúci asistent Jána Hancka (otca repre opory Dávida Hancka), a aj ako najlepší strelec mužstva sa - po páde bývalého prvoligového mesta - pričinil o postup z piatej ligy do štvrtej.
V nej už bol hlavným trénerom a predvlani dosiahol s klubom nového majiteľa Dávida Hancka postup do tretej najvyššej súťaže. Hneď v úvodnej sezóne zaznamenal aj najvýraznejší úspech za ostatných 16 rokov, keď čierno-zelení skončili na spomínanom treťom mieste.
Slezák nezačal dobre
Po odvolaní Hlohovského sa stal jeho nástupcom 45-ročný Igor Slezák, ktorý nedokončil vlaňajšiu sezónu na lavičke vtedy štvrtoligovej Nitry.
Kouč Slezák prebral FC Baník v čase, keď sa nachádzal na deviatom mieste tabuľky so ziskom 16 bodov s tým, že k dobru mal domácu dohrávku trinásteho kola proti Novým Zámkom.
Tá sa hrala uplynulú sobotu a domáci v nej pustili hosťom z dolniakov nečakane všetky body po prehre 0:1.
Po zmene na trénerskom poste to bola po domácej porážke s Belušou (1:3) a v Trenčíne s béčkom (1:2) tretia prehra v rade, ktorá predznamenáva nepokojnú zimnú prípravu s umiestnením na 14. mieste 16-člennej súťaže pri bilancii 5 – 1 – 9 a mínus 8 bodmi v tabuľke pravdy.
A pozor, vlani bronzový tím ťahá v súťaži aktuálne najdlhšiu - štvorzápasovú - sériu bez zisku čo i len bodu.
Štvrtá prehra v rade
Hornonitrania sú mimo formy, ako už dávno neboli, veď v dohrávke proti Novým Zámkom natiahli šnúru bez bodu na štyri zápasy pri skóre 2:9.
Vlani úspešný nováčik musí po zmene majiteľa meniť predlaňajšie optimistické vízie a v zime hľadať posily na udržanie tretej ligy.
FC Baník Prievidza – FKM Nové Zámky 0:1 (0:1)
Gól: 45. Róbert Ešek
Diváci: 320
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lepšie začali Novozámčania, no tí museli do 19. minúty nútene vystriedať dvoch hráčov. Slabučká jeseň Prievidžanov vyvrcholila na ťažkom teréne, na ktorom sa lepšie pohybovali hostia, ktorí mali dobré šance po dostatočne prudkých centroch, ale skvelý Čulák nekapituloval dvakrát pred Ešekom ani z päťky.
Minimálne kvarteto trápiacich sa baníkov, ktorí, hrali navyše v oklieštenej zostave, bolo v prvom dejstve zrelých na striedanie, ale domáci mohli ísť i tak z ničoho-nič do vedenia. Strela 18-ročného
Kubaliaka z 25 metrov po zemi však opečiatkovala iba tyč Maťašovského svätyne.
Medzitým zahodil opäť Ešek nemožné pred odkrytou bránkou, ale gól v prvom polčase predsa len padol. Dal ho strelou do šatne z dobrých 25 metrov práve kapitán FKM Ešek, ktorý napriahol presne k Čulákovej žrdi.
Nové Zámky útočili najmä po ľavej strane cez rýchlych Palacku a Sibandu, ale po umývaní hláv v prestávke boli domáci predsa len o poznanie živší a párkrát aj nebezpeční.
Po hodine hry sa však v dobrej šanci nepresadil ani Škrteľ, a tak v 74. minúte mohol pridať poistku hostí unikajúci Palacka, ktorého zakončenie z hranice šestnástky minulo cieľ.
Prievidžania sa snažili do poslednej minúty o vyrovnanie, ale najmä prvý polčas prehajdákali a výkonom sklamali.
Tréner Čulákovi nevyčítal nič
Nový tréner FC Baník Prievidza Igor Slezák k zápasu Prievidza – Nové Zámky (0:1) povedal: „V prvom polčase sme naozaj nepodali dobrý výkon, našťastie, podržal nás brankár Čulák. Po prestávke sa však naša hra zlepšila a minimálne jeden bod by sme si zaslúžili.“
Kouč sa vraj Alexa Čuláka na gól z dobrých 25 metrov v prestávke a ani po zápase nepýtal. „Nič som mu nevyčítal, pretože vďaka jeho dvom zákrokom po zakončeniach z päťky sme aj po prvom polčase žili. Alex nás podržal, neviem či mal pri góle zakrytý výhľad, ale Ešek trafil loptu naplno.“
Trénera, ktorý viedol ešte vo štvrtej lige pred Nitrou aj Lehotu pod Vtáčnikom, čaká opäť raz neľahká zima, tentokrát však treťoligová. „Všetko chce svoj čas a na veľké zmeny je potrebný aj väčší časový priestor.
Ja som už na takéto situácie asi aj zvyknutý, pre niečo som musel do Prievidze prísť a v zime urobím všetko, aby sa naše postavenie v tabuľke zlepšilo.“
Baník potrebuje posily
Lenže v zime bude treba získať do mužstva v prvom rade hráčske typy podobné Borisovi Polevkovi.
„Boris bol výnimočný hráč, ktorý už dávnejšie nemal v tretej lige čo robiť. A áno, získať takúto posilu nebude teraz jednoduché. Ak sa nám to aj podarí, nebude to asi lacné. V rámci možností klubu budeme ale určite hľadať kvalitné posily.“
Inak, proti Novým Zámkom nastúpili v improvizovanej základnej zostave hneď traja dorastenci. Lahký (19), Breštenský (18) a Kubaliak (18), no a ďalší traja naskočili z lavičky – Krpelan (19), Štefan (18) a Šinko (18).
Na opačnej strane hral 19-ročný Horváth od 19. minúty a 18-roční Majer so Stankom striedali. 17-ročný dorastenec Balogh, ktorého tréner hostí
Süttő zaraďoval často aj do základnej jedenástky, v Prievidzi nečakane chýbal pre prechladnutie.
Igora Slezáka sme sa chceli ešte spýtať na jeho pocity po predčasnom jarnom konci v FC Nitra, lenže otázku stopol. „K Nitre sa vyjadrovať nebudem.“
Inak, nováčik tretej ligy FC Nitra dohrával jeseň v sobotu tiež. V Gabčíkove zvíťazil 4:2 a na čele prezimuje s náskokom štrnástich bodov pred Púchovom.
FKM stratil doma 13 bodov
Vlani skončili Nové Zámky štvrté iba o skóre práve za treťou Prievidzou, no pred touto sezónou či minulú zimu sa im podarilo podoťahovať posily napríklad aj z prvoligového Komárna Jozefa Pastoreka a Michala Horodníka a hlavne, v lete objavili top ofenzívnu posilu Alseny Camaru.
Ten síce prispel výrazne najmä k víťazstvu 2:0 v Komárne proti béčku a aj k pohárovému
postupu cez vtedy lídra druhej ligy Petržalku, lenže z 20-ročného talentovaného Guinejčana zostala nakoniec posila iba na niekoľko letných týždňov, dokedy mala platné slovenské víza. Nádeje novozámockého fanúšika na prípadný bronzový stupienok po jeseni sa tak začali rozplývať.
O to viac, že FKM Nové Zámky trpel v jeseni na - fanúšikovsky háklivú - bilanciu z domácich zápasov 3 – 2 – 3 a stratu až 13 „domácich“ bodov.
Štyri víťazstvá z vonka
Na druhej strane sú zeleno-bieli v bilancii stretnutí u súperov tretí najlepší za Nitrou a Púchovom (4 – 1 – 2), keď doviezli krásnych 13 plusových bodov. Napríklad vo štvrtom kole zvíťazili 1:0 v exdruholigovom a v tabuľke druhom Púchove.
K víťaznej jesennej derniére v Prievidzi sa vyjadril hlavný tréner FKM Nové Zámky Marián Süttő. „Myslím si, že v Prievidzi sme uspeli úplne zaslúžene, mrzí ma však, že s výsledkom sme hazardovali vlastne až do konca.
Najmä v prvom polčase sme mali nielen jasnú územnú prevahu, ale aj vyslovene čisté šance, ktoré sme pozahadzovali. Dve tutovky nepremenil za stavu 0:0 dokonca z vnútra päťky Robo Ešek, neskôr mali šance Matej Palacka či hlavičkou Emmanuel.
Ak nebudeme premieňať takéto príležitosti, hoci aj po dobrom kolektívnom výkone, môžeme nakoniec trpieť. Našťastie, jedna strela Ešekovi vyšla, a aj keď domáci v druhom polčase cítili dlho šancu, ich útočné výpady sme ubránili“
Koľko bodov by mali s Camarom?
Ako hodnotí tréner Süttő jesenné šieste miesto, na ktoré sa FKM predral po dvoch záverečných víťazstvách vonku?
„Osobne považujem našu jeseň nakoniec za úspešnú. Na to, že nám kvôli najrôznejším zraneniam či ochoreniam postupne vypadávali aj dôležití hráči, sme prvú polovicu sezóny zvládli dobre.
Napríklad len v Prievidzi mi chýbali Pastorek, Horodník, Janek, dlhodobo zranený Redéky, ale aj Michalík či mladučký Balogh, ktorý by inak hral od začiatku, navyše, Mokoš išiel hore v desiatej minúte so sebazaprením. Ostatní hráči však pochopili celkovo aj za celú jeseň svoje úlohy v mužstve.
S umiestnením som preto spokojný, jednoducho, varili sme z toho, čo v kabíne zostalo.
A áno, domáca bilancia nás mrzí. Lenže, až na kvalitou a aj podmienkami odskočenú Nitru a aj na duel s rezervou Trenčína v reprezentačnej prestávke, ktorá prišla práve k nám aj s kvalitnejšími hráčmi z Niké ligy, sme najviac sklamali v stretnutiach s Račou Bratislava i Dunajskou Lužnou, ktoré sme doma iba remizovali 1:1 a tiež s béčkom Dunajskej Stredy, ktoré sme hrali na jednu bánku, no v 88. minúte sme inkasovali na konečných 0:1.
Tam sme postrácali body, lenže pokiaľ nenájdeme šestnástkového útočníka s chladnou hlavou pri zakončení, stratám sa nevyhneme.“
Camara je stále hráčom Nových Zámkov, čo je s ním, zisťujeme.
“Veď práve, v kontakte som s ním skoro denno-denne cez WhatsApp, snažím sa mu dávať na diaľku do Afriky silu, aby vydržal a my na Slovensku vyvíjame úsilie, aby sa mohol napriek zložitej politickej situácii v jeho Guinei vrátiť.
Ak by Alseny Camara u nás v septembri zostal, dovolím si povedať, že dnes máme o šesť bodov viac.
Kvalitného útočníka v zime na Slovensku nezvesíme zo stromu, takého si každé mužstvo chráni, ako oko v hlave,“ zakončil kouč s manažérskymi skúsenosťami.