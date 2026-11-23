Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) uspelo pred Správnym súdom v Bratislave.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa naň obrátil v súvislosti s pozastavením financovania zo strany MCRŠ.
Aktuálne ide o 9,3 milióna eur z verejných prostriedkov určených slovenskému futbalu, ktoré v dôsledku dočasného pozastavenia spôsobilosti SFZ ako prijímateľa verejných prostriedkov neboli vyplatené. Súd jeho návrh zamietol.
Kontrola vyvolala pochybnosti, či príjemca spĺňa podmienky na získanie verejných peňazí. Podľa súdu zákon v takej situácii počíta s tým, že sa ďalšie platby dočasne zastavia.
Cieľom je chrániť verejné peniaze, kým sa vyjasní, či na ne má príjemca nárok. Súd ďalej uviedol, že samotné tvrdenia SFZ bez predloženia relevantných dôkazov nepostačujú.
SFZ podľa súdu nepreukázal svoju celkovú finančnú a majetkovú situáciu ani dostatočne nedoložil svoje tvrdenie, že pozastavenie financovania by preň malo závažné finančné následky.
Ministerstvo už oznámilo, že celých 9,3 milióna eur nasmeruje priamo do slovenského futbalového hnutia.
Peniaze majú smerovať najmä na podporu mládeže, trénerov, akadémií a futbalových klubov.
MCRŠ pred časom pozastavilo financovanie Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) pre spor o jeho fungovaní a kauze neuhradených mobilných telefónov, v ktorej má figurovať aj prezident zväzu Ján Kováčik.
Podľa novej legislatívy má SFZ 30 dní na vyriešenie problémov. Ak to nestihne, ministerstvo bude môcť podľa novely rozdeliť peniaze bez toho, aby išli cez športový zväz. Tridsaťdňová lehota začala plynúť 12. novembra.
Futbalové hnutie malo tento rok dostať z ministerstva celkovú sumu 16,3 miliónov eur, pričom už prijalo sedem.
V prípade, že SFZ v stanovenej lehote naplní litery zákona a preukáže hlavnému kontrolórovi športu, že nepochybilo vo svojich stanovách, minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak by podľa vlastných slov bol pripravený poslať celú čiastku 9,3 milióna eur zväzu.
„Plne rešpektujeme autonómiu slovenského futbalového hnutia, preto oslovíme 38 oblastných zväzov, prostredníctvom ktorých pošleme finančné prostriedky viac ako 1300 klubom.
Poskytneme aj prostriedky na financovanie administratívy oblastných zväzov,“ povedal minister po schválení novely 12. novembra. TASR informovalo MCRŠ.