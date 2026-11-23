Kapitán futbalistov Slovana Bratislava Andraž Šporar si je deň pred utorkovým duelom Ligy majstrov s Realom Betis vedomý, že na zisk bodov bude tím musieť predviesť najlepší výkon sezóny.
Tréner Yaya Toure spomínal na kouča hostí Manuela Pellegriniho a chce, aby jeho tím proti náročnému a technicky zdatnému súperovi ukázal svoje silné stránky.
Proti bývalému trénerovi
Toure hneď na začiatku pondelkovej tlačovej konferencie spomenul Pellegriniho, pod ktorým pôsobil tri roky ako hráč v Manchestri City.
„Postaví sa proti nám dobrý tím a môj bývalý tréner. Tri roky som pod ním pôsobil a určite som od neho pochytil nejaké myšlienky. To, čo som si od neho zobral, môžete čiastočne vidieť už aj v tom, ako sa snažím nastaviť svoj tím v Slovane.
Chce vždy dominovať a prinútiť súpera, aby sa prispôsobil jeho hre. Bude to náročné, ale dlho sme sa nevideli, čiže zároveň to bude pre mňa niečo špeciálne. Snažíme sa sústrediť na seba a posnažíme sa, aby odišiel z Tehelného poľa smutný,“ vyjadril sa Toure a utorkového súpera porovnal s doterajšími tímami, ktorým Slovan zatiaľ čelil v LM.
„Bude to odlišná výzva. Dôležité bude, aby sme mali trochu šťastia a chytili určité momentum. Aj keď nie sú možno fyzicky na takej úrovni ako ostatné tímy, technicky sú na tom veľmi dobre.
Španielsky štýl futbalu je špecifický. Rešpektujeme ich silu, no chceme byť sami sebou a chcem, aby sme našli slabé stránky súpera,“ dodal Toure.
Musíme si veriť
Šporar bol smutný, že mu rozhodca v Ružomberku zobral gól, rozhodcovia pri systéme VAR totiž ešte tesne pred jeho zakončením zaznamenali ruku v pokutovom území domácich.
Jediný gól strelil v 31. minúte napokon Tigran Barseghjan z pokutového kopu. Od postupového zápasu v Celje, kde slovinský útočník otvoril skóre, sa Šporar presadil päťkrát v Niké lige. Z duelu na pôde AS Rím ho vyradila choroba, v ostatných bol v základnej zostave.
VIDEO: Yaya Touré
„Víťazstvo v Ružomberku by nás jednoznačne mohlo nakopnúť. Aj keď je Liga majstrov iná súťaž a Betis je jednoznačný favorit. My si musíme veriť, že vieme hrať aj proti takýmto súperom.
Urobíme všetko pre to, aby sme ich potrápili. Na to však budeme musieť predviesť najlepší výkon sezóny, pretože Betis patrí k tomu najlepšiemu čo španielsky futbal ponúka,“ povedal Slovinec.
Slovan odohrá s výnimkou dvoch zápasov zvyšok duelov v kalendárnom roku na domácom ihrisku.
„Tešíme sa na domáce zápasy, ale najlepšie by bolo, ak by sme fanúšikov potešili aj po ceste domov zo zápasu Ligy majstrov,“ vyjadril sa 32-ročný Šporar.
Problémy s fanúšikmi
Šporar patrí ako kapitán k najväčším osobnostiam súčasného kádra a pred reprezentačnou prestávkou nešetril kritikou na výkony tímu.
Slovan prišiel doma proti Trenčínu v závere o tri body a remizoval 2:2. Šporar vtedy povedal, že si „hráči robia hanbu“.
V Ružomberku zaplnený hosťujúci sektor slovanistov vypískal, pozápasová ďakovačka totiž neprebehla podľa ich predstáv.
Toure je presvedčený, že išlo o nedorozumenie a spoločne so Šporarom sú pripravení sa s fanúšikmi stretnúť a celú situáciu si vydiskutovať.
„Nie sme z toho nadšení. Musíme sa s lídrami kabíny a s vedením porozprávať a vymyslieť, ako budeme ďalej postupovať. Hráči milujú klub rovnako ako fanúšikovia a záleží im na tom.
Ja si ich tiež vážim, viem koľko tomu obetujú. To, čo sa udialo v sobotu, bolo možno skôr nedorozumenie a vyriešime to,“ ubezpečil tréner Slovana.
„Fanúšikovia sú základ každého veľkého európskeho klubu. My si to uvedomujeme a potrebujeme ich, aj keď výsledky a predvedená hra nie sú ideálne.
Aj keď nám pískajú, v Ružomberku nás v chladnom počasí podporoval plný sektor, čo som osobne neočakával. Interne si to vyriešime a musíme byť v tomto jednotní,“ doplnil ho Šporar.
Touré hovoril o absenciách
Predošlý zápas LM v Linzi nedohrali obranca Kevin Wimmer a krídelník Suleiman Camara. Ani jeden z nich sa nezapojil do duelu v Ružomberku, kde zas nedohral Artur Gajdoš, ktorý sa sťažoval na bolesti v kolene.
Toure po dueli v Linzi hovoril o nabitom programe a opatrnosti, čo v pondelok len zopakoval.
„S Arturom musíme byť opatrní, nechceme nič riskovať, ešte sa mu povenujú lekári a uvidíme, či bude môcť v utorok zasiahnuť.
Čakajú nás ďalšie dôležité zápasy a potrebujeme ho. Suleimanov členok zatiaľ nie je v stopercentnom stave, ale pomaly sa vracia, rovnako aj Kevin, pripravení by mohli byť na sobotný ligový duel,“ informoval Toure.
Počet predaných vstupeniek sa blíži k číslu 19.000. Výkop utorkového zápasu 5. kola ligovej fázy LM je naplánovaný na 21.00 h.
Viesť ho bude trojica rozhodcov z Francúzska, v pozícii hlavného arbitra bude Jérôme Brisard.